Rekor Terpecahkan dalam Penyelenggaraan Citra Pariwara 2022

Rangkaian kegiatan Citra Pariwara 2022 pada Jumat malam (16/12) kemarin mencapai puncaknya. Penyelenggaraan pentas perhelatan festival periklanan terbesar di Indonesia untuk yang ke-35 kali ini, mengusung tema 'Awesomeness Unites', mencatat jumlah entri hingga 2102 karya, yang merupakan rekor entri terbanyak sepanjang masa.Rangkaian ini diawali dari Masterclass di Jakarta pada 24, 29, dan 30 November 2022. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian di Bali mulai dari Up Close with the Award, Networking Night, Seminar, hingga Awarding Night yang berlangsung dari 14-16 Desember 2022.Dari momen tersebut, tercatat pencapaian luar biasa dari grup agensi Dentsu yang berhasil merajai dengan menyabet tiga penghargaan tertinggi sekaligus sebagai Creative Agency of The Year, Digital Agency of the Year, dan Media Agency of the Year. Selain itu Think Tank Nusantara menyabet Craft House of The Year, dan untuk Advertiser of the Year tahun ini dimenangkan oleh Procter & Gamble (P&G)Reza Fitriano selaku Chairman Citra Pariwara 2022 mengungkapkan kebanggaan dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang bersangkutan. Sebab untuk pertama kalinya Citra Pariwara menghadirkan rangkaian festival di Bali secara offline, setelah dua tahun pandemi."Ternyata tidak menyurutkan antusiasme industri. Bahkan malah mencatat rekor entri sebesar 2102 entri, di antaranya juga terdapat 289 entri Daun Muda Award yang juga tercatat sebagai entri Daun Muda terbanyak sepanjang masa," terang Reza.Reza yang biasa dipanggil Eja ini juga menambahkan bahwa ini tentu karena kebersamaan industri, yang bersatu untuk sama-sama mencapai awesomeness, di tengah kesulitan dan tantangan yang dihadapi insan kreatif Indonesia beberapa tahun belakangan ini.Devi Attamimi, Co-Chairwoman Citra Pariwara 2022 menyampaikan Citra Pariwara pada tahun ini adalah penuntasan janji penyelenggara tahun lalu, yaitu membuat rangkaian acara dengan semangat festival yang jauh lebih terasa, melalui penambahan agenda acara, perpanjangan periode festival dan perubahan lokasi menjadi di Bali."Diawali dengan format rangkaian Masterclass di Jakarta menjadi format one day one lecture selama 3 hari, dengan pemateri internasional sehingga antusiasme peserta begitu tinggi hingga kami harus memindahkan ke studio berkapasitas lebih besar untuk mengakomodasi jumlah yg membludak," Devi menambahkan."Selain itu terdapat agenda baru seperti Up Close With The Award, termasuk Networking Night dan Judges & Speakers Dinner, lalu juga perubahan besar pada agenda Awarding Night yang tahun ini menjadi 2 malam, karena semakin banyak entri dan bertambahnya kategori lomba yang memakan waktu lebih banyak untuk awarding ceremony," ungkap Devi.Citra Pariwara sendiri adalah ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Persatuan Periklanan Indonesia (P3I) - DKI Jakarta setiap tahunnya. Menjadi satu-satunya ajang tahunan industri kreatif yang tidak pernah absen dari tahun pertama penyelenggaraannya.Elwin Mok, Ketua P3I - DKI Jakarta, mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang, dan berharap pencapaian tahun ini bisa semakin membawa kejayaan untuk industri kreatif periklanan."Citra Pariwara adalah ajang melatih insan kreatif periklanan untuk PUASA PUAS. Yang artinya berhenti berpuas diri, dengan menantang diri sendiri untuk lebih kreatif lagi dalam melahirkan karya-karya hingga Citra Pariwara berikutnya," ucap Elwin.Adi S. Noegroho Co-Chairman Citra Pariwara 2022, menyampaikan perhelatan tahun ini bisa terlaksana oleh kontribusi dari para sponsor yang terlibat. Termasuk di antaranya YouTube dan Investing in Women, serta masih banyak lagi lainnya."Penyelenggaraan Citra Pariwara ke-35 ini tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan dari seluruh stakeholder industri periklanan mulai dari agensi, rumah produksi, media, platform, dan lain-lain, yang saling bergandengan tangan dan bersatu #DemiIndustri," ucap Adi."Pada akhirnya, kami ucapkan terima kasih mewakili industri periklanan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kontribusi nyata. Sukses terus untuk kita semua dan sampai jumpa tahun depan lagi di Bali," tutup Reza.