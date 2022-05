Produser Pastikan Johnny Depp Tak Terlibat di Film Pirates of the Caribbean Selanjutnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Produser dari film-film Pirates of the Caribbean, Jerry Bruckheimer menerangkan kepada The Times bahwa waralaba tersebut saat ini tidak memasukkan nama aktor Johnny Depp ke dalam rencana mereka untuk film selanjutnya.Dilansir dari Variety, Bruckheimer membeberkan dua proyek Pirates of the Caribbean sedang dalam proses pengerjaan, namun keduanya tidak melibatkan karakter Depp, Jack Sparrow."Iya, kami berbicara dengan Margot Robbie. Kami mengerjakan dua skenario Pirates of the Caribbean, satu dengan Robbie dan satunya lagi tidak." ucap Bruckheimer."(Apakah Depp akan kembali?) Untuk saat ini tidak. Masa depan masih belum diputuskan." lanjutnya.Saat ini, Depp sedang sibuk berurusan dengan kasus persidangan, dimana Depp menggugat mantan istrinya, Amber Heard dengan pencemaran nama baik akibat dituduh melakukan perilaku kasar selama pernikahan mereka.Dalam persidangan itu sendiri, pengacara Amber Heard, Benjamin Rottenborn bertanya kepada Depp mengenai kemungkinan kembalinya Depp ke waralaba Pirates of the Caribbean jika mendapat bayaran yang mahal dari Disney, dengan singkat Depp menjawab tidak."Jika Disney datang dengan membawa USD 300 juta dan sejuta alpaca, tidak ada hal apapun di bumi ini yang akan membuatmu bekerja kembali dengan Disney membuat film Pirates of the Caribbean?" tanya pengacara Amber Heard, Benjamin Rottenborn kepada Depp."Iya, itu benar." balas Depp.Johnny Depp sendiri muncul di lima film Pirates of the Caribbean, dan pertama kali mendapat nominasi piala Oscar untuk aktor utama terbaik di film Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.