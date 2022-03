Daniel Radcliffe Menanggapi Kabar Kembali Perankan Harry Potter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktor Daniel Radcliffe yang terkenal melalui perannya di waralaba film Harry Potter berkomentar soal isu bahwa dirinya akan kembali memerankan penyihir itu.Dikabarkan bahwa nantinya jika Radcliffe kembali, dia akan bermain di film adaptasi dari pementasan panggung Harry Potter and the Cursed Child, berlatar waktu 19 tahun setelah Deathly Hallows.Sutradara dua film pertama Harry Potter, Harry Potter and the Sorcerer's Stone dan Harry Potter and the Chamber of Secrets, Chris Columbus mengungkapkan ketertarikannya untuk membesut Cursed Child.Namun, dalam wawancara dengan The New York Times, Radcliffe menepis kabar kembali dirinya ke Hogwarts itu."Ini bukan jawaban yang orang inginkan, tapi aku pikir aku bisa kembali dan menikmatinya karena itu bukan bagian dari kehidupan aku sehari-hari lagi." ujar Radcliffe.Menurut Radcliffe, dia saat ini berada di titik nyaman setelah memainkan tokoh Harry Potter selama satu dekade."Aku berada di titik di mana aku keluar dari Potter dengan baik dan aku sangat bahagia saat ini, dan jika kembali akan menjadi perubahan yang besar di hidupku." katanya.Menurut Radcliffe masih ada kesempatan kecil dia kembali, walaupun tidak dalam waktu dekat. Contohnya seperti pemeran di film Star Wars: The Force Awakens yang kembali setelah beberapa dekade."Aku tidak mengucapkan tidak pernah, tetapi aktor-aktor Star Wars kembali lagi setelah 30, 40 tahun. Untukku, ini baru 10 tahun. Aku tidak tertarik melakukan hal itu saat ini." tutupnya.Daniel Radcliffe saat ini sedang sibuk produksi film biografi Weird Al dan mempromosikan film barunya, The Lost City. Di film petualangan komedi itu, dia beradu akting dengan Channing Tatum dan aktris pemenang piala Oscars, Sandra Bullock. (