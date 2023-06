Banyak Hujatan, Serial HBO The Idol Tak Dilanjutkan?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial HBO The Idol yang dibintangi oleh Jennie BLACKPINK dikabarkan tidak akan memiliki musik kedua. Kabar ini dilaporkan di tengah kontroversi yang melibatkan serial tersebut.Sebelumnya, The Idol menuai kritikan pedas dari publik karena adegan yang ditayangkan terlalu vulgar. Hal itu yang membuat serial tersebut menjadi kontroversi.Dilansir dari Page Six, seorang sumber mengatakan The Idol tidak memiliki peluang yang besar untuk memiliki musim kedua. Namun hal itu masih dalam tahapan diskusi."Pintunya pasti masih terbuka, ini jelas bukan keputusan. Pada titik ini, ini normal dalam proses kami. Kami hanya memiliki dua episode," kata sumber.Serial The Idol memang tidak direncanakan untuk memiliki penayangan yang lama. Serial ini bisa dikatakan sebagai serial terbatas."Ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pertunjukan yang berjalan lama, itu selalu seri terbatas," jelas sumber.Menurutnya, HBO tidak terkejut dengan komentar yang diberikan oleh publik yang telah menonton serial itu. Ia mengatakan bahwa ini adalah pertunjukan Sam Levinson."Ini adalah pertunjukan Sam Levinson, dan kamu tahu apa yang kamu dapatkan dengan pertunjukan Sam Levinson," katan sumber.Serial The Idol telah tayang sejak 5 Juni 2023 di HBO. Serial ini dibintangi oleh The Weeknd, Troye Sivan, hingga Jennie BLACKPINK.(Rafi Alvirtyantoro)