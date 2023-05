Sudah Tayang di Indonesia, Ini Sinopsis Film The Little Mermaid

Sinopsis The Little Mermaid





Sutradara dan Pemeran The Little Mermaid

Film live action dari Disney, The Little Mermaid, tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Rabu, 24 Mei 2023. Film ini merupakan versi adaptasi dari film animasi musikal berjudul sama yang pertama kali rilis pada 1989.Film ini dibintangi oleh Halle Bailey yang memerankan sang karakter utama, Ariel, sekaligus menyanyikan beberapa original soundtrack (ost). Sama seperti versi animasinya, versi live action ini pun turut menampilkan banyak ost yang ikonis dari The Little Mermaid.The Little Mermaid menceritakan tentang Ariel, seorang putri duyung cantik, penuh semangat, dan haus akan petualangan. Ariel adalah putri bungsu Raja Triton yang penuh dengan keberanian dan memiliki rasa ingin tahu lebih akan dunia di atas laut.Ariel kemudian mengunjungi permukaan laut dan jatuh cinta pada Pangeran Eric yang memesona. Putri duyung sebenarnya dilarang berinteraksi dengan manusia, namun Ariel memilih untuk terus mengikuti kata hatinya.Ariel kemudian membuat perjanjian dengan penyihir laut yang jahat bernama Ursula untuk mendapatkan kesempatan hidup di daratan. Sebuah perjanjian yang menempatkan hidupnya dan kerajaan ayahnya dalam bahaya.The Little Mermaid disutradarai oleh Rob Marshall. Selain Halle Bailey, film ini juga dibintangi oleh Jonah Hauer-King sebagai Pangeran Eric, Melissa McCarthy sebagai Ursula, Javier Bardem sebagai Raja Triton, dan masih banyak lagi.