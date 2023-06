Jadwal Tayang Serial The First Responders Musim Kedua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial drama The First Responders musim kedua siap untuk tayang perdana pada Agustus 2023. Serial itu dibintangi oleh Kim Rae-won, Son Ho-jun, dan Gong Seung-yeon.Masih sama seperti musim sebelumnya, Kim Rae-won akan berperan sebagai Jin Ho-gae, seorang petugas kepolisian. Sementara itu, Son Ho-jun akan berperan sebagai Bong Do-jin, seorang petugas pemadam kebakaran, dan Gong Seung-yeon akan berperan sebagai seorang paramedis bernama Sang Seol.Dalam musim keduanya, serial The First Responders akan menampilkan kerja tim yang ditingkatkan antara pemadam kebakaran, pihak kepolisian, dan layanan forensik nasional saat mereka menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.Tim produksi mengatakan bahwa mereka bersama para aktor yang terlibat ingin sekali lagi menampilkan serial drama investigasi. Itu menjadi salah satu alasan mereka membuat musim kedua dari The First Responders."The First Responders musim kedua adalah sebuah drama yang diputuskan untuk diproduksi oleh tim produksi dan para aktor yang membuka jalan bagi 'drama kerja sama (investigasi) Korea' melalui The First Responders yang diputuskan diproduksi untuk menyajikan pemirsa, dengan kesenangan yang intens sekali lagi," katanya.The First Responders musim kedua dijadwalkan akan tayang perdana pada 4 Agustus 2023, pukul 22.00 KST. Untuk Sobat Medcom yang belum menonton musim pertamanya, bisa langsung menyaksikannya melalui layanan streaming Disney+ Hotstar.