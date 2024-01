My French Film Festival Kembali Digelar di Indonesia

baca juga: Urutan Film Resident Evil Berdasarkan Tahun Rilis



My French Film Festival (MyFFF) 2024 kembali digelar tahun ini. Layanan streaming KlikFilm bakal menjadi partner resmi festival film tahunan yang diselenggarakan oleh UniFrance itu.Ffilm-film My French Film Festival 2024 dapat disaksikan secara daring di KlikFilm. Pengguna dapat menyaksikan puluhan film Prancis terbaru lintas genre seperti drama, komedi, thriller, hingga dokumenter."Kami sangat senang kembali menjadi partner resmi My French Film Festival 2024. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan film-film berkualitas dari berbagai negara kepada pecinta film di Indonesia," kata Frederica selaku Direktur KlikFilm.My French Film Festival akan berlangsung mulai tanggal 19 Januari hingga 19 Februari 2024. Sejumlah film yang bisa disaksikan di antaranya, Junkyard Dog, Spare Keys, Best In The Jungle, The Lost Boys, Fairplay,The Great Arc, Girls and Dogs, The Fight Is The End, Turkey Jeane, Life In Canada, The Green Perfume, hingga Polaris.Masih ada film lain seperti Stampede, Super Drunk, Cuddle, Under Dog,Summer Holydays, Oasis, Fast, Atomic Chicken, In The Dance, Two Friends, To Be Sisters,Jane B for Agnes V, dan No Dogs Or Italians Allowed."My French Film Festival 2024 menghadirkan beragam film Prancis yang menarik untuk disaksikan. Kami berharap, para pengguna KlikFilm dapat menikmati film-film ini dan mengenal lebih dekat sinema Prancis," tutupnya.