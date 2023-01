Ngeri! Ketik 'The Last of Us HBO' di Google Layar HP Penuh Jamur Cordyceps

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Episode 2 The Last of Us

Jakarta: Serial original HBO The Last of Us tengah ramai menjadi perbincangan netizen Indonesia. Apalagi di episode kedua menampilkan kota Jakarta dan aktris senior Tanah Air, Christine HakimDalam serial yang diadaptasi dari game eksklusif Playstation ini diceritakan bahwa Jakarta merupakan pusat dari wabah penyakit yang berasal dari jamur bernama Cordyceps. Jamur tersebut sangatlah berbahaya sebab bisa mengubah manusia menjadi zombie.Sedangkan Christine Hakim berperan sebagai seorang peneliti jamur (mikologi) bernama Ratna. Ia pun melakukan riset terhadap mayat yang terinfeksi jamur Cordyceps.Di tengah ramainya pembicaraan tentang serial The Last of Us episode kedua dan jamur Cordyceps, terdapat easter egg di pencarian Google . Apabila sobat Medcom mengetik The Last of Us HBO di mesin pencarian Google di HP akan muncul ikon jamur.(Ikon jamur Cordyceps di Google)Tapi jangan langsung di-klik ikon jamur tersebut sebelum tahu risikonya. Apabila ikon tersebut ditekan, maka layar HP-mu akan penuh dengan jamur Cordyceps yang menjalar. Semakin ditekan, maka semakin banyak jamur yang bermunculan. Seram bukan?Tapi jangan khawatir itu tidak akan membuat HP-mu menjadi clicker atau terinfeksi jamur Cordyceps. Untuk menghilangkannya kamu cukup memuat ulang halaman tersebut atau menutup tab.Episode kedua ini membawa penonton ke dalam mimpi buruk yang luar biasa karena menceritakan awal mula kehancuran umat manusia. Perjalanan para penyintas, khususnya perjalanan Ellie yang kebal terhadap infeksi tersebut menjadi harapan bagi manusia lainnya.Dalam episode kedua ini juga memperlihatkan Joel, Ellie, dan Tess yang menyelinap keluar hingga bertemu dengan segerombolan orang-orang yang terinfeksi. Ketegangan banyak terjadi dalam episode kali ini, terutama setelah clickers tahu orang yang sudah terinfeksi Cordyceps pada tahapan akhir.