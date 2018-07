My Stupid Boss 2 Siap Syuting Awal Agustus

Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari dipastikan kembali beradu akting sebagai bos dan sekretaris dalam film sekuel My Stupid Boss 2. Menurut kabar resmi dari Falcon Pictures,‎ proses syuting akan dimulai di Jakarta pada Senin pekan depan, 6 Agustus 2018."Rencana syuting bulan Agustus ini, mulai minggu depan. kami akan syuting di dua negara, Indonesia dan Vietnam," kata produser Frederica dalam jumpa pers di Pondok Indah Mall Jakarta, Selasa, 31 Juli.Dalam jumpa pers ini, Reza dan BCL ditampilkan maksimal dalam karakter masing-masing. Sebelum sesi tanya jawab, awak media diajak ke helipad untuk menyambut Reza, yang datang dengan helikopter dalam karakter Bossman. BCL juga tampil sebagai Diana atau Kerani, yang menanti Bossman datang.Rencananya, syuting di Jakarta berlangsung selama dua pekan. Lalu ada jeda selama September, sebelum syuting berlanjut ke Vietnam pada bulan Oktober. Menurut rencana awal, syuting seharusnya dilakukan di Vietnam lebih dulu, tetapi ditunda karena gelombang panas berbahaya yang melanda Vietnam.Upi kembali menulis naskah dan menjadi sutradara. Proses pengerjaan naskah terhitung cukup lama, yaitu mencapai dua tahun. Menurut Upi, tidak biasanya dia mengerjakan film sekuel atau bagian kedua. Namun untuk film ini, dia menimbangnya lebih serius."Beberapa film saya ditawar untuk dibuat sekuel, saya enggak pernah mau, selalu menolak. Ketika My Stupid Boss 2, saya pikir-pikir banget, saya harus mikir mau apa. Masalahnya, saya orangnya bosenan banget. Jadi kalau mau bikin yang kedua, harus membikin diri saya excited lagi, apa yang bisa membangkitkan rasa itu," ujar Upi."Butuh sekian lama sampai akhirnya saya bisa menemukan formula naskahnya. Buat apa saya bikin yang kedua, kalau biasa-biasa saja," imbuhnya.Bront Palarae, pemeran tokoh Adrian di film pertama, tidak bergabung kembali karena bentrok jadwal syuting. Perannya akan digantikan oleh Iedil Putra. Aktor baru untuk film kedua adalah Morgan Oey, yang akan memerankan seorang pria Vietnam.My Stupid Boss diadaptasi dari novel berjudul sama karya penulis dengan nama alias Chaos@work. Film ini menjadi film domestik terlaris ketiga pada 2016 dengan tingkat penjualan tiket tiga juta lembar. Film ini juga meraih tiga Piala Citra, termasuk bagi Reza Rahadian sebagai aktor utama terbaik.(ELG)