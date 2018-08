Film The Night Comes For Us Diputar Perdana di Fantastic Fest 2018

Film laga thriller The Night Comes For Us garapan Timo Tjahjanto akhirnya muncul ke permukaan. Setelah lama tak terdengar kabarnya, film ini akan diputar perdana dalam Fantastic Fest di Austin pada akhir September mendatang.Kabar ini diumumkan oleh Fantastic Fest dalam keterangan pers di situs resmi pada 31 Juli 2018. The Night Comes For Us, yang dibintangi Joe Taslim dan Iko Uwais, akan mendapat premier dunia bersama film horor Apostle garapan Gareth Evans dan film horor thriller Overlord produksi JJ Abrams.Beberapa film premier dunia lain adalah The Unthinkable dari Swedia, House of Sweat and Tears dari Spanyol, serta tiga film hasil restorasi Maniac (1980), I Was A Teenage Serial Killer (1993), dan Mary Jane's not A Virgin Anymore (1997).The Night Comes for Us bercerita tentang sebuah sindikat kejahatan di Asia pimpinan Ito (Joe Taslim), yang mengalami kisruh internal setelah Ito menghilang misterius. Beberapa tahun kemudian, Ito kembali dan membawa seorang gadis muda. Ito harus menghadapi sejumlah masalah, mulai dari penguasa baru perdagangan narkoba yang menagih uang simpanan, hingga kawan lamanya Arian (Iko Uwais) yang bergabung ke kelompok mafia Makau.Selain Joe dan Iko, sejumlah pemain yang terlibat di antaranya Julie Estelle, Sunny Pang, Abimana Aryasatya, Hannah Al Rashid, Zack Lee, Shareefa Danish, Dian Sastrowardoyo, Epy Kusnandar, Dimas Anggara, Morgan Oey, Ronny Tjandra, Salvita Decorte, dan Revaldo.Naskahnya ditulis langsung oleh Timo yang juga menjadi sutradara. Produksi dilakukan Screenplay Infinite Films dengan produser Timo, Kimo Stamboel, Nick Spicer, dan Todd Brown.Fantastic Fest adalah festival film internasional di AS yang berfokus ke genre horor, fantasi, sci-fi, laga, Asia, dan cult. Tahun ini, festival memasuki edisi ke-14 sejak digelar perdana pada 2005. Fantastic Fest 2018 akan berlangsung sepekan pada 20-27 September.(ELG)