Bossman Akan Bertualang ke Vietnam di My Stupid Boss 2

Proyek film adaptasi My Stupid Boss 2 akan memulai proses syuting dalam waktu dekat. Menurut sutradara dan penulis Upi, film ini akan membawa tokoh Bossman dan Diana sekretarisnya ke petualangan dan konflik baru di luar kantor."Begitu saya harus bikin kedua, orang pasti ingin tahu, apa sih hal-hal yang baru di My Stupid Boss 2? Itulah kenapa saya menulisnya lama karena saya juga bingung menemukan apa yang beda," tutur Upi dalam jumpa pers di Pondok Indah Mall Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018."Akhirnya, setelah saya pikir-pikir, selain masalah kantor seperti film pertama, My Stupid Boss 2 punya petulangan, ada sedikit laga juga ketika di Vietnam," lanjutnya.Dalam kisah My Stupid Boss, Bossman, yang punya sebuah perusahaan di Malaysia, diceritakan sebagai bos yang absurd dan menjengkelkan. Diana, kepala administrasi kantor, harus menghadapi kelakuan dan aturan aneh dari Boss Man.Dalam film pertama, kelakuan Bossman membuat karyawan kantor mau mengundurkan diri. Dalam film kedua nanti, Upi menyebut bahwa niat mengundurkan diri datang juga dari para pegawai pabrik yang tidak tahan dengan kelakuan Bossman."Akhirnya, Bossman harus mencari pengganti. Dia kan enggak mau merugi, dia mau mencari tenaga kerja murah di pedalaman Vietnam. Nah, itu akan menjadi masalah karena sudah murah, masih ditawar. Marahlah mereka," lanjutnya.My Stupid Boss 2 akan kembali menampilkan duet akting Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Aktor baru adalah Morgan Oey, yang akan memerankan seorang pria Vietnam. Peran Bront Palarae digantikan oleh Iedil Putra. Frederica kembali menjadi produser dalam bendera Falcon Pictures.Falcon belum merilis jadwal rilis filmnya. Namun proses syuting akan berjalan selama satu bulan dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2018. Lokasi syuting Jakarta dan Vietnam.(ASA)