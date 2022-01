Tayang Hari Ini, Begini Sinopsis Dear Nathan Thank You Salma

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sinopsis Dear Nathan: Thank You Salma

(SYN)

Jakarta: Film Dear Nathan: Thank You Salma mulai tayang di bioskop hari ini, Kamis, 13 Januari 2022. Film penutup trilogi Dear Nathan ini mengangkat topik yang berbeda."Di film ini kita mengungkapkan topik yang berbeda. Tapi tetap kita nggak lari dari romance yang selalu kita pertahankan di semua series Dear Nathan," ucap produser Dear Nathan: Thank You Salma, Sunil Soraya, dilansir dari Antara, Kamis, 13 Januari 2022.Sutradara Dear Nathan: Thank You Salma, Kuntz Agus, mengungkapkan kisah cinta Nathan dan Salma kali ini tentang pendewasaan dari kedua karakter."Di film terakhir Dear Nathan ini, kita ingin mendeliver kisah cinta Nathan dan Salma ini untuk terakhir kalinya dengan sempurna. Entah itu emosinya, dramanya, itu yang terbaik yang kita lakukan. Harapannya semuanya suka," tutur Kuntz Agus.Baca: Film Terakhir Dear Nathan Angkat Isu Pelecehan Seksual Selain Jefri Nichol dan Amanda Rawles, aktor lainnya yang akan berperan dalam Dear Nathan: Thank You Salma adalah Ardhito Pramono, Indah Permatasari, Susan Sameh, Diandra Agatha Rendi John, dan Sani Fahreza.Dear Nathan: Thank You Salma bercerita tentang kisah cinta Nathan dan Salma ke babak baru. Pasangan muda yang diperankan oleh Jefri Nichol dan Amanda Rawles ini digambarkan telah dewasa dan terlibat dalam kegiatan aktivis sosial.Salma memilih untuk mengekspresikan dirinya secara digital sementara Nathan lebih memilih untuk turun ke jalan. Perbedaan antara keduanya ini pun memicu pertengkaran besar ketika Nathan terlibat kerusuhan besar di sebuah demonstrasi.