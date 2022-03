Film New Cool Selami Keindahan Kota Istanbul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film kerap menjadi medium yang tepat untuk mempromosikan sesuatu. Hal itulah yang dilakukan Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki (TGA) ketika merilis film "New Cool".TGA merilis tiga film yakni, Taste in Istanbul is the New Cool, Shopping in Istanbul is the New Cool, dan Art in Istanbul is the New Cool. Ketiga film ini menyelami keindahan kota yang belum lama ini terpilih sebagai kota terbaik di dunia lewat sejumlah survei di media internasional pada tahun 2021.Film Art in ?stanbul is the New Cool menampilkan sejarah, aneka ragam seni, dan acara budaya. Istanbul adalah kota yang penuh harta karun dengan bangunan bersejarah, warisan sejarah kota masa lalu, serta seni dan budaya yang terus berkembang."Film ini didedikasikan untuk sejarah kota yang unik, merujuk pada Hagia Sophia, yang dianggap sebagai 'Keajaiban Dunia Kedelapan'. Film ini juga menyoroti Pusat Kebudayaan Atatürk, yang dibuka kembali tahun lalu dengan bangunan baru, bersama dengan museum seni modern dan kontemporer seperti Istanbul Modern dan Santral Istanbul," kata Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki dalam keterangan tertulisnya.Sedangkan film Taste in ?stanbul is the New Cool menampilkan sejumlah kuliner yang di Istanbul. Ragam makanan Istanbul tentu dipengaruhi oleh warisan banyak peradaban yang membentuk kota ini. Film ini juga menyoroti makanan penutup seperti baklava dan güllaç yang terkenal di dunia."Taste in Istanbul is the New Cool menyoroti beragam hidangan tradisi Istanbul, yang mencerminkan perpaduan cita rasa Eropa dan Asia. Film dibuka dengan sarapan tradisional Turki dan teh Turki dalam cangkir berbentuk tulip yang disajikan di restoran dan kafe populer," katanya.Sementara film Shopping in ?stanbul is the New Cool menampilkan wajah Istanbul sebagai pusat belanja global. Sebagai kota terbesar dan paling berkembang di Turki, Istanbul unggul dalam memberikan pengalaman belanja beraneka ragam."Grand Bazaar adalah salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di bangunan indoor tertua di dunia, memanjakan wisatawan dengan cendera mata otentik yang siap dibawa pulang, antara lain karpet tenunan tangan, ubin keramik yang dilukis dengan tangan, perangkat teh tradisional, dan suvenir menarik lainnya," tutupnya.