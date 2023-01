The Day Before The Wedding, Film Terbaru Amanda Rawles Segera Tayang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Indonesia akan menjadi katalog baru KlikFilm di awal 2023. Salah satunya film drama berjudul The Day Before The Wedding yang dibintangi Amanda Rawles dan Della Dartyan.Selain The Day Before The Wedding, Klik Film juga menghadirkan film lain seperti Noi Albinoi, DAU Degeneration, DAU Natasha, Olga, Emergency Declaration, Lines Of Wellington, The Captain, A Werewolf Boy, dan The Night Of The 12th."Tahun lalu, kami mendapatkan banyak apresiasi positif dari pecinta film. Semoga di tahun 2023 kami bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal," kata Direktur KlikFilm, Frederica dalam keterangan tertulisnya.The Day Before The Wedding berkisah tentang Clara (Amanda Rawles), seorang cosplayer baju pengantin yang memiliki cita-cita sebagai pramugari. Ia tinggal serumah dengan sahabatnya yang bernama Kinan (Della Dartyan).Namun, hubungan mereka semakin rumit karena mereka mengalami kejadian yang berkaitan dengan hubungan percintaan mereka yang rumit. Film yang disutradarai oleh Robby Ertanto ini bakal tayang pada 13 Januari 2023.Selain menghadirkan film baru, ada juga film horor lawas versi remastered berjudul Misteri Banyuwangi. Film ini berlatar tragedi pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada akhir 1990an.