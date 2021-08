4 Daya Tarik Drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha

1. Dua bintang komedi romantis yang populer

2. Penuh dengan pemandangan indah

Drama Korea (Drakor) Hometown Cha-Cha-Cha telah tayang di Netflix sejak Sabtu, 28 Agustus 2021. Drakor ini diperankan oleh aktris dan aktor manis pemilik lesung pipi, Shin Min-a dan Kim Seon-ho.Serial bergenre komedi romantis ini menampilkan kisah cinta mendebarkan yang berlatar di desa tepi laut. Berikut ini empat daya tarik Drakor Hometown Cha-Cha-Cha.Shin Min-a disebut sebagai ratu komedi romantis berkat perannya di berbagai drama populer, seperti Tomorrow With You, Oh My Venus, dan My Girlfriend Is a Gumiho. Tidak hanya karakter-karakternya yang menggemaskan, Shin Min-a juga selalu menampilkan chemistry yang sangat baik dengan para lawan mainnya.Di sisi lain, Kim Seon-ho banyak dikenal penonton karena perannya yang memicu second lead syndrome di Start-Up bernama Han Ji Pyeong. Namun, sebenarnya ia telah lama mencuri hati penggemar lewat perannya di Welcome to Waikiki 2, 100 Days My Prince, dan Strongest Deliveryman.Chemistry kedua bintang ini pun akan menjadi daya tarik utama dari Hometown Cha-Cha-Cha. Bahkan, mereka mengaku bersyukur bisa beradu akting satu sama lain."Saya senang sekali berakting dengan Kim Seon-ho. Dia adalah sosok yang baik hati dan membuat nyaman. Saya pikir chemistry kami yang bagus akan tergambarkan melalui akting kami," ucap Shin Min-a."Shin Min-a memiliki kepribadian yang bagus dan sangat baik hati. Dia dapat menerima kata-kata dan tindakan kami yang penuh canda, sehingga nyaman untuk berada di dekatnya," timpal Kim Seon-ho seraya memuji lawan mainnya.Hometown Cha-Cha-Cha berlatar di sebuah desa tepi laut yang fiktif bernama Gongjin. Aslinya, tempat ini merupakan kota pelabuhan Pohang yang sangat indah, mulai dari pantai yang menakjubkan, hingga berbagai lokasi desa yang menggemaskan. Akan ada banyak pemandangan yang memanjakan mata.Para pemain juga menyampaikan rasa takjub mereka terhadap pemandangan di tempat ini, serta bagaimana melihat laut membuat mereka merasa nyaman dan tenang. Meskipun sulit untuk bepergian di situasi saat ini, kita dapat mengobati rasa rindu dengan menyaksikan Hometown Cha-Cha-Cha.