Pengabdi Setan Raih Penghargaan Film Horor Terbaik di Festival Film Amerika

Pengabdi Setan menang Film Terbaik di Overlook Film Festival, festival film horror yg di tahun kedua sudah jadi salah satu festival film paling bergengsi di Amerika Serikat, mengalahkan film-film horror keren seperti Hereditary, Don't Leave Home, dan Upgrade. https://t.co/kA4J8pWPEJ — Joko Anwar (@jokoanwar) April 26, 2018

Film Pengabdi Setan kembali menuai impresi. Setelah dinobatkan sebagai film box office di Hong Kong, karya sutradara Joko Anwar tersebut menang dalam Overlook Film Festival yang diselenggarakan di Bourbon Orleans Hotel, New Orleans, Los Angeles pada 19-22 April 2018."Pengabdi Setan menang Film Terbaik di Overlook Film Festival, festival film horor yang di tahun kedua sudah jadi salah satu festival film paling bergengsi di Amerika Serikat, mengalahkan film-film horror keren seperti Hereditary, Don't Leave Home, dan Upgrade," tulis sang sutradara dalam keterangan tertulis di akun Twitter-nya, Kamis, 26 April 2018.Berdasarkan laporan situs Screen Anarchy, film Pengabdi Setan diberi penghargaan Feature Film Jury Prize atau film yang diunggulkan oleh para juri.Capaian ini berhasil menggeser para pesaing Joko Anwar, diantaranya film Hereditary karya sutradara Ari Aster, Ghost Stories karya Jeremy Dyson dan Andy Nyman, Good Manners karya Juliana Rojas dan Marco Dutra, The Ranger karya Jenn Wexler, dan Revenge besutan Coralie Fargeat.Ajang penghargaan film horor Overlook Festival tahun ini memasuki tahun kedua. Festival bergengsi di Amerika ini diselenggarakan dalam empat hari di kota paling seram di Negeri Paman Sam, New Orleans.Para juri terpilih dalam festival film bergengsi di Amerika ini antara lain Jen Yamato dari Los Angeles Times, Peter Kuplowsky selaku programmer Toronto International Film Festival Midnight Madness, dan Toby Halbrooks, produser film A Ghost Story dan Pete's Dragon.Gelaran festival ditutup dengan menayangkan film Heredity arahan sutradara Ari Aster, salah satu film horor yang diantisipasi tahun ini.Dalam Overlook Film Festival 2018 terdapat 23 film panjang dan 18 film pendek dari 12 negara yang bersaing.(ELG)