Film Si Doel Bersiap Gelar Premier di Bioskop Legendaris Belanda

Menjelang penayangannya di bioskop, Si Doel The Movie akan menggelar Gala Premier di Belanda. Acara premier akan digelar di bioskop legendaris di Amsterdam bernama Pathe Tuschinski yang berkapasitas 750 penonton.Falcon Pictures selalu rumah produksi akan menyertakan 80 orang untuk pergi ke Belanda yang terdiri dari para pemeran film Si Doel, tim produksi dan media. Pemeran utama seperti Rano Karno, Maudy Koesnaedi, Cornelia Agatha, Suti Karno dan Mandra dipastikan akan ikut rombongan yang berangkat mulai 21 Juli 2018 ke Belanda."Saya rasa ini memang cara baru ya. Setidaknya film Si Doel The Movie membuka jalan untuk film-film lain. Kalau diputar di Malaysia, Singapura atau Brunei kan sudah biasa. Kalau di Eropa baru kali ini. Tidak sembarangan bisa diputar di Eropa," kata Rano Karno dalam keterangan tertulisnya.Belanda memang menjadi salah satu lokasi syuting Si Doel The Movie selain Jakarta. Namun, menurut Rano Karno yang juga menjadi sutradara, banyak permintaan agar film Si Doel The Movie bisa tayang di Negeri Kincir Angin tersebut."Banyak blogger Eropa yang meminta film Si Doel The Movie bisa tayang di Inggris, dan Paris. Tapi, kami pusatkan semuanya di Belanda. Jadi mereka nanti akan datang ke Belanda untuk menghadiri Gala Premier film Si Doel The Movie," ucapnya.Si Doel The Movie akan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia pada 2 Agustus 2018.(ELG)