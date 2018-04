Christine Hakim Soroti Anggapan Orang Soal "Lagi-lagi Hanung dan Reza"

The Gift, film cerita terbaru dari sutradara Hanung Bramantyo dan aktor Reza Rahadian, akan dirilis di bioskop dalam waktu dekat. Christine Hakim, yang ikut bermain sebagai tokoh pendukung, menyampaikan pendapatnya mengenai anggapan negatif orang-orang terhadap kolaborasi erat antara Hanung dan Reza.Christine hadir dalam jumpa pers perilisan trailer The Gift di bioskop XXI Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 17 April 2018. Ada pula Hanung dan Reza beserta Ayushita Nugraha dan Dion Wiyoko."Mas Hanung dan Reza ini the one and only dan mereka aset perfilman Indonesia, aset nasional. Jadi, saya merasa," kata Christine sebelum terhenti dan menceritakan peran yang dia mainkan di film."Memang sebagai Ibu Suud dalam film ini, ini juga peran yang belum pernah saya perankan selama ini dan itu pun merupakan tantangan," lanjutnya."Namun di luar itu semua, saya selalu merasa sebagai "ibu tiri" untuk menjaga dan mendorong anak-anak saya karena Mas Hanung ini the one and only. Terus terang saya prihatin, kok sampai pernah (ada ucapan), 'asal bukan Hanung Bramantyo'. Bayangkan, di festival film sampai seperti itu. Terus juga, 'Reza lagi, Reza lagi'. Ya memang dia yang keren, gimana dong," ungkap aktor wanita peraih delapan Piala Citra ini.Christine tak menyebut festival mana atau jenis festival apa yang dimaksud. Lagipula, ada sejumlah festival, baik lingkup nasional maupun internasional, yang diadakan di Indonesia terutama Jawa.Dalam sesi tanya jawab, seorang wartawan bertanya tentang kandidat aktor pilihan produser sebelum Hanung mengajukan Reza untuk The Gift. Hanung enggan membeberkan kepada publik. Christine ikut menimpali pertanyaan ini dengan kembali menyorot anggapan "Reza lagi Reza lagi"."Ada banyak hal yang penting, yang memang masyarakat perlu ketahui sehingga kalau 'Kok Reza lagi, Reza lagi', ya (Reza) pantas karena saya tahu dia betul-betul bekerja keras buat itu, sampai waktu buat keluarga dan sosialisasi tidak ada," ungkap Christine."Pengorbanan, Mas Hanung juga bekerja keras, punya anak sudah lima lagi. Meninggalkan anak lima istri satu, bayangkan, itu yang perlu dihargai. Enggak perlu harus iri dengan mereka yang suskes karena saya tahu persis mereka sukses itu dengan kerja keras, bukan cuma cengengesan di depan kamera. Ini enggak marah lho, tetapi sebagai ibu yang mengingatkan anak-anaknya," lanjutnya.Hanung telah menjadi sutradara untuk 30 film rilis sejak 2004, termasuk film laris Habibie & Ainun dan Ayat-ayat Cinta serta dua film yang mengantarkannya meraih dua Piala Citra Sutradara Terbaik, yaitu Brownies dan Get Married.Dari 30 film itu, Reza terlibat sebagai aktor dalam 10 film di antaranya, termasuk Perempuan Berkalung Sorban dan Habibie & Ainun yang mengantarkan dia meraih dua Piala Citra. Di luar film Hanung, Reza bermain di 30-an film rilis sejak 2007 hingga triwulan pertama 2018.Dalam beberapa kesempatan, Hanung menjelaskan pemilihan Reza sebagai aktor favorit untuk proyek film-filmnya. Salah satunya adalah saat jumpa pers Benyamin Biang Kerok di Karno's Studio, Depok, akhir Januari lalu."Ya, saya pilih Reza Rahadian, enggak ada yang lain. Pertama, bukan karena dia aktor hebat, enggak. Karena saya dan Reza itu sudah (saling) tahu, semua bau-baunya itu sudah tahu. Karena saya dan Reza tumbuh bareng, gede bareng. Saya enggak butuh aktor hebat, saya butuh aktor yang senyawa dengan saya, yang bisa saya ajak diskusi jam berapa pun," kata Hanung, Rabu, 24 Januari 2018.Hanung bercerita dia dan Reza tumbuh besar di kampung yang sama, Kebagusan, Jakarta Selatan. Kolaborasi pertama adalah saat Hanung membuat video musik religi Opick dan Reza menjadi model. Setelah itu baru dimulai perjalanan mereka di 10 film hingga kini."Jadi pertanyaan itu enggak tepat buat saya, itu buat yang lain. Itu ya kalau mau ego-egoan. Saya pribadi butuh aktor yang bisa bermain dan bisa diajak untuk senyawa dengan saya karena dia harus menjadi Benyamin dan dia harus menjadi peran Benyamin," tukas dia.The Gift diproduksi Seven Sunday Films bersama Dapur Film. Film ini telah diputar perdana di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2018. Film akan dirilis di bioskop pada Kamis, 24 Mei 2017.(ELG)