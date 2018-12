Love For Sale Raih Tiga Penghargaan dalam Sepekan

Film drama komedi Love For Sale yang dibintangi Gading Marten meraih tiga kemenangan dari tiga ajang penghargaan berbed pekan lalu. Pengakuan ini diberikan bagi performa akting Gading serta naskah tulisan Andibachtiar Yusuf dan Irfan Ramli.Dalam Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2018 yang ditutup pada Selasa, 4 Desember, Love For Sale menang sebagai naskah terbaik dalam sesi kompetisi JAFF-Indonesian Screen Awards.Lalu pada Kamis, 6 Desember, peran akting Gading sebagai Richard mendapat anugerah Aktor Pilihan Tempo dalam Festival Film Tempo 2018 di Jakarta.Terakhir, dalam Piala Citra 2018 yang parayaan puncaknya digelar di Jakarta pada Minggu, 9 Desember, Gading didaulat sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik. Dalam kategori ini, dia diunggulkan bersama Adipati Dolken (Teman tapi Menikah), Ario Bayu (Sultan Agung), Iqbaal Ramadhan (Dilan 1990), Oka Antara (Aruna & Lidahnya), dan Vino G Bastian (Chrisye).Andibachtiar, yang akrab dipanggil Ucup, menyebut penghargaan bagi Gading sebagai keberhasilan besar bagi tim Love For Sale."Saya bangga pada pencapaian Gading Marten malam tadi, luar biasa! Saya meneteskan air mata saat memeluknya dan saat menuliskan catatan ini. Kemenangan kami semua, kemenangan Visinema, kemenangan almarhum Wahyu, Mizam, Oji juga kemenangan sinema Indonesia," kata Ucup dalam pernyataan resmi.Love For Sale, yang menampilkan duet akting Gading dan Della Dartyan, diproduksi Visinema Pictures bersama Stayco Media dan 13 Entertainment. Film ini dirilis pertama kali di bioskop pada 15 Maret 2018 dan dirilis kembali di Netflix serta dalam paket spesial DVD Visinema.Dalam pidato kemenangan Piala Citra di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Gading menyebut ayahnya Roy Marten sebagai aktor besar yang namanya "selalu saya pinjam ketika nge-MC atau syuting". Gading mengungkap bahwa kali ini, nama sang ayah yang dipinjam itu berada di tempat yang tepat karena dirinya meraih anugerah Piala Citra sebagai aktor.Berikut petikan lengkapnya."Christmas comes early. Thank you, Jesus. Wow!""Oke, enggak mudah menjadi anak seorang Roy Marten untuk mencoba main film karena namanya terlalu besar. Selalu akan ada 'Gantengan bapaknya', 'Lebih keran bapaknya', 'Lebih tua bapaknya'."Jadi, piala ini saya persembahkan untuk ayah saya, nama besar yang selalu saya pinjam ketika nge-MC atau syuting. Bertahun-tahun saya jadi MC, tapi sepertinya malam hari ini, nama itu berada di tempat yang tepat. Pa, anak Papa aktor juga."Tidak mudah berada di nominasi ini karena semuanya aktor-aktor hebat. Ada Oka, Bayu, Adipati, ada Vino, ada Dilan – Iqbaal ya nama aslinya. Seperti kata Lukman Sardi, kita semua pemenang, tapi saya yang beruntung bawa pialanya. Senin, harga naik. Yes!"Terima kasih FFI, juri FFI, komite FFI. Terima kasih kepada Visinema yang sudah menemukan saya – Angga Sasongko, Anggia Kharisma, Chicco Jerikho. Dari obrolan seputar ngopi, akhirnya kita berada di panggung ini. Terima kasih banyak. Sutradara, sahabat saya, Ucup – Andi 'Ucup' Bachtiar. We did it! We won't stop and we can't stop! Terima kasih semua buat penonton Indonesia, selamat malam, Tuhan berkati kalian semua."(ASA)