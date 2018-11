Keluarga Crazy Rich Asians Reuni di Film Last Christmas

Dua bintang film Crazy Rich Asians, Henry Goulding dan Michelle Yeoh kembali beradu peran dalam judul film terbaru Last Christmas. Sebelumnya, Michelle Yeoh berperan sebagai Eleanor Young, ibu dari Nick Young putra tunggal pewaris kekayaan konglomerat Asia.Last Christmas merupakan film komedi. Henry Goulding kembali memerankan tokoh pria tampan yang jarang ditemukan di dunia nyata. Ia beradu peran dengan Emilia Clarke. Keduanya diceritakan terlibat asmara.Last Christmas berkisah tentang Kate, peri Natal yang sepanjang tahun berjaga di Christmas shop. Ia mulai berkencan dengan Tom (Henry Goulding), pria yang tampak terlalu sempurna dalam kehidupan Kate. Tom melalui banyak hambatan saat masuk dalam kehidupan Kate.Film Last Christmas juga menjadi ajang reuni sutradara Paul Feig dan Henry Goulding. Sebelumnya mereka terlibat proyek film thriller-misteri Simple Favor. Naskah ditulis Emma Thompson dan Bryony Kimmings.Paul Feig ikut duduk di bangku produser bersama Jessie Henderson di bawah bendera FeigCo. Beberapa materi lagu khusus Natal akan mengisi Last Christmas, salah satunya musik besutan George Michael. Beberapa materi lagu yang belum pernah dirilis juga akan ditayangkan.Last Christmas direncanakan tayang di bioskop pada 15 November 2019.(ELG)