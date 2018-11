Anime Cowboy Bebop akan Diadaptasi ke Versi Live-Action

Cowboy Bebop, serial animasi Jepang yang kerap disebut sebagai salah satu yang terbaik, akan diadaptasi menjadi serial versi live-action untuk Netflix. Ini adalah kisah koboi genre western, tetapi mengambil latar luar angkasa.Menurut keterangan resmi Netflix, Cowboy Bebop akan diproduksi Netlix bersama Tommorow Studios, perusahaan kerja sama Marty Adelstein dan ITV Studios. Total akan ada 10 episode. Christ Yost, yang sebelumnya ikut menulis Thor: The Dark World dan Thor: Ragnarok, akan menulis episode pertama.Urusan kreatif serial ditangani oleh Andre Nemec dan Josh Appelbaum (Mission: Impossible - Ghost Protocol), serta Jeff Pinkner dan Scott Rosenberg. Sebelumnya, mereka berempat berkolaborasi membuat serial Zoo (2015-2017). Sutradara serial animasi aslinya, Shinichiro Watanabe, bertindak sebagai konsultan.Kisahnya akan mengikuti sekelompok pemburu bayaran yang sedang kabur dari wajah-wajah masa lalu, sekaligus memburu penjahat paling berbahaya di tata surya. Mereka bahkan akan menyelamatkan dunia, asal ada bayaran yang pas.Cowboy Bebop akan menjadi satu dari sekian proyek adaptasi Netflix untuk serial animasi Jepang. Proyek yang telah diumumkan sebelumnya antara lain Ultraman, Neon Genesis Evangelion, Saint Seiya, Pacific Rim, Altered Carbon, Cagaster of an Insect Cage, Yasuke, dan Trese.Belum ada keterangan lebih lanjut soal jadwal produksi dan rilis.(ELG)