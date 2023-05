Ant-Man and The Wasp: Quantumania Sudah Bisa Ditonton di Disney+ Hotstar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film pembuka fase kelima Marvel Cinematic Universe (MCU), Ant-Man and The Wasp: Quantumania, tayang di Disney+ Hotstar mulai 17 Mei 2023. Ini adalah film penutup dari trilogi Ant-Man yang pertama kali tayang pada 2015 lalu.Ant-Man and The Wasp: Quantumania akhirnya mengeksplorasi Quantum Realm untuk pertama kalinya. Quantum Realm merupakan dunia tersembunyi yang menyimpan jutaan misteri yang belum terpecahkan. Dunia yang punya konsep berbeda ini rupanya memiliki banyak makhluk unik dan menyimpan ancaman besar.Sutradara Peyton Reed dan Desainer Produksi Will Htay banyak sekali mengambil inspirasi dari komik-komik Marvel tahun 1960-an hingga 1980-an dalam membangun dunia dunia ini dan memperkenalkannya kepada penggemar MCU.Film ini juga memperkenalkan musuh besar MCU ke depannya, Kang The Conqueror. Muncul pertama kali di MCU sebagai He Who Remains di serial “Loki”, versi terbaru Kang The Conqueror hadir di “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” sebagai musuh terbesar yang akan mengubah MCU kedepannya.Kang The Conqueror digambarkan berasal dari masa depan. Ia memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang waktu, yang akan ia gunakan untuk menaklukkan Quantum Realm dan dunia-dunia lainnya.Sama seperti dua film Ant-Man sebelumnya, unsur kekeluargaan kembali dieksplorasi dalam film ini. Dinamika hubungan keluarga Scott Lang dengan putrinya yang kini sudah dewasa, juga dengan Hope van Dyne, Hank Pym, hingga Janet van Dyne menjadi aspek penting dalam cerita film ini.