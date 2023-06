Film Captain America 4 Ganti Judul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Marvel Studios resmi mengganti judul film Captain America 4, dari yang semula berjudul Captain America: New World Order, menjadi Captain America: Brave New World. Pengumuman ini diunggah melalui akun Twitter resmi Marvel Studios pada Selasa, 6 Juni 2023.Dalam unggahan tersebut, Marvel Studios juga membagikan potret sang bintang utama, Anthony Mackie, bersama Harrison Ford yang sedang berada di lokasi syuting. Anthony nampak mengenakan kostum Captain America lengkap dengan perisai ikonis yang ia taruh di punggungnya.Anthony nampak sedang berbicara dengan Harrison, yang merupakan pemeran karakter agen Thunderbolt Ross. Harrison tengah duduk di kursi yang terdapat logo judul film Captain America keempat.Terlihat juga tiga buah monitor di samping mereka. Salah satu monitornya menampilkan Anthony Mackie yang tengah berakting sebagai Sam Wilson."Captain America: Brave New World di bioskop May 3, 2024," tulis Marvel Studios dalam unggahannya.Adapun Captain America: Brave New World akan menjadi film pertama Anthony Mackie sebagai Captain America. Sebelumnya, Anthony memulai debutnya di proyek Marvel Cinematic Universe (MCU) sebagai Falcon, yang merupakan rekan Steve Rogers yang diperankan Chris Evans. Falcon pertama kali muncul di film Captain America: The Winter Soldier (2014).Barulah pada 2019 lalu, di akhir film Avengers: Endgame (2019), Steve Rogers mewariskan tamengnya kepada Falcon dan mempercayakannya sebagai Captain America yang baru.