Aktor Jepang Kepincut Kopi Aceh

Aktor Jepang Dean Fujioka terkesan dengan pengalaman syuting di Aceh untuk film kolaborasi berjudul Laut atau The Man From The Sea garapan sutradara-penulis Koji Fukada. Dia mengaku tidak sanggup minum kopi, tetapi kopi Aceh telah mengubahnya."Ada banyak hal (berkesan)," kata Dean lewat penerjemah di XXI Plaza Indonesia Jakarta, Senin, 17 Desember 2018. "Namun kalau saya memilih, satu hal yang sangat unik buat saya, kopi di Aceh itu sangat enak.""Rasanya enak banget. Enak gila," imbuhnya berkelakar.Dean bercerita bahwa sebelum terlibat proyek ini, dia tidak biasa meminum kopi. Syuting berlangsung di Aceh selama tiga pekan pada Agustus 2017. Namun sebelumnya pun, Dean sudah tidak asing dengan Indonesia karena sempat tinggal di Jakarta."Kalian bisa percaya, saya tidak bisa minum kopi sebelum syuting (Laut). Jadi, Aceh mengubah hidup saya. Terima kasih," ungkap Dean.Dean, yang juga seorang musisi, sempat bercerita bahwa dia berencana merilis album musik terbaru berjudul History in the Making pada Januari 2019. Salah satu lagu barunya diciptakan dan diproduksi di Jakarta.Dia akan menggelar tur konser Asia pada 2019. Kemungkinan besar, dia juga akan mampir ke Jakarta.Dalam Laut, Dean berperan sebagai pria misterius yang ditemukan di pantai Aceh beberapa tahun setelah bencana tsunami. Kehadiran pria ini, yang kemudian dipanggil Laut, dipertanyakan dan membuat orang-orang curiga karena sejumlah tindakan ajaib. Sementara itu, empat pemuda yang punya konflik masing-masing, bersahabat dengan Laut.Laut diproduksi Nikkatsu bersama Kaninga Pictures Indonesia dan Comme Des Cinemas Prancis. Film telah dirilis perdana di Jepang pada Mei 2018 dan berkeliling ke sejumlah festival film internasional. Untuk Indonesia, film akan dirilis di bioskop pada awal 2019.(ASA)