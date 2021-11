Dibintangi Jennifer Lawrence dan Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up Rilis Trailer Perdana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film terbaru berjudul Don’t Look Up akan tayang di Netflix pada 24 Desember 2021. Film ini ditulis dan disutradarai oleh pemenang Academy Awards, Adam McKay (The Big Short).Film ini mengisahkan tentang kerja sama dua orang. Mereka adalah mahasiswi jurusan astronomi bernama Kate Dibiasky (diperankan oleh Jennifer Lawrence ) dan profesornya, Dr. Randall Mindy (diperankan oleh Leonardo DiCaprio ).Mereka menemukan fakta mengejutkan bahwa sebuah komet yang mengorbit di dalam tata surya berada di jalur yang dapat membuatnya bertabrakan dengan bumi. Namun, tampaknya tak seorang pun peduli dengan ancaman tersebut.Menjelang penayangannya, trailer perdana Don’t Look Up dirilis. Cuplikan itu memperlihatkan kecemasan Randall dan Kate tentang dampak tabrakan komet yang mengancam seluruh isi bumi.Keduanya mencoba meyakinkan Presiden Orlean (diperankan oleh Meryl Streep) serta putra sekaligus kepala stafnya, Jason (diperankan oleh Jonah Hill). Tetapi, usaha keduanya tak membuahkan hasil.Mereka juga melakukan tur media dan hadir di berbagai program televisi. Akan tetapi, keduanya justru mendapat ejekan dan berbagai hambatan.Selain para pemeran utama yang terkenal, Don’t Look Up turut dibintangi oleh sederet bintang lainnya. Di antaranya, Rob Morgan, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi alias Kid Cudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, hingga Timothée Chalamet.