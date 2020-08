Kisah Patrick Sahabat Spongebob akan Dibuatkan Serial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nickelodeon membuatkan sempalan series untuk tokoh Patrick, sahabat Spongebob, berjudul The Patrick Star Show. Bill Fagerbakke tetap mengisi suara Patrick.Kisahnya mengulik seputar keluarga Patrick. Belum dipastikan apakah beberapa tokoh dalam Spongebob Squarepants kembali dihadirkan. Namun, beberapa karakter baru bakal muncul dalam Spongebob Universe.The Patrick Star Show menjadi sempalan kedua setelah Kamp Koral, animasi prekuel Spongebob ketika masih berusia 10 tahun. Kamp Koral tayang perdana tahun depan melalui CBS All Access.Spongebob Squarepants merupakan animasi terpanjang Nickelodeon yang ditayangkan perdana pada 1999. Belasan tahun animasi Spongebob menjadi favorit anak. Kisah Spongebob juga ditayangkan di televisi Indonesia.Spongebob dibuatkan film The Spongebob Squarepants Movie (2004) dan The Spongebob Movie: Sponge Out of Water (2015). Film terbaru The Spongebob Movie: Sponge on the Run dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada 2021.Spongebob Squarepants merupakan tokoh ciptaan Stephen Hillenburg produksi Nickelodeon. Spongebob sebagai spons hidup di bawah laut dengan tetangga di kawasan Bikini Buttom.Spongebob bertetangga dengan Patrick dan Squidward. Spongebob sehari-hari bekerja sebagai koki di restoran Mr. Krab. Di rumah, Spongebob memiliki siput kesayangan bernama Gary.(ASA)