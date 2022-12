Master in the House Season 2 Tayang Awal 2023, Lee Seung Gi Belum Tentu Ikut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Acara variety show Master in the House mengumumkan akan kembali dengan season baru di bulan Januari 2023 setelah jeda tiga bulan.Master in the House yang mulai ditayangkan pada akhir tahun 2017, menampilkan pertemuan para pemerannya dengan "master" dari berbagai bidang untuk belajar dari mereka.Musim pertama para pemerannya terdiri dari Lee Seung Gi, Yang Se Hyung, Kim Dong Hyun, Eun Ji Won SECHSKIES, dan Doyoung NCT, yang bergabung dalam acara tersebut sebagai pemain tetap.Juru bicara Master in the House menyatakan bahwa kembalinya Lee Seung Gi ke acara tersebut masih belum ditentukan karena masalah yang sedang berlangsung antara sang artis dengan Hook Entertainment. Tetapi, tim produksi dan para pemain berharap dia dapat kembali secepat mungkin.Musim kedua yang akan datang berfokus pada berbagai tren yang diperkirakan akan populer di tahun 2023. Para anggota akan memiliki waktu secara intensif menggali apa yang disebut tren dalam setiap bidang dan memutuskan serta memprediksi apa tren terbaru yang akan terjadi.