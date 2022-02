Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Memasuki bulan baru, layanan streaming KlikFilm menambahkan sejumlah film baru ke katalog mereka. Salah satunya film Casablanca Beats yang tahun ini masuk dalam daftar nominasi Piala Oscar.Setidaknya ada 30 film baru yang dihadirkan. Sebut saja film Aline yang mendapatkan 11 nominasi pada Cesar Awards 2022, Catch The Fair One, Hand Rolled Cigarette yang masuk jajaran film Box Office Hongkong, dan Extremely Wicked Shockingly Evil And Vile."Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus mengisi KlikFilm dengan katalog-katalog film terbaik. Ini juga sebagai bentuk dedikasi kami untuk memuaskan hasrat para penggemar film di Indonesia," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Masih ada film animasi berjudul Terra Willy Unexplored Planet, Even Mice Belong The Heaven dan Si Juki Anak Kosan. Sementara untuk film Indonesia ada Father & Son yang dibintangi Bio One, Casandra Lee dan Dwi Sasono. Selanjutnya ada film Clandestine yang diperankan oleh Abun Sungkar, Dannia Salsabilla dan Shareefa Daanish.Casablanca Beats merupakan film drama Maroko tahun 2021 yang disutradarai oleh Nabil Ayouch. Pada Juni 2021, film ini terpilih untuk bersaing memperebutkan Palme d'Or di Festival Film Cannes 2021. Film ini juga terpilih sebagai perwakilan Maroko untuk Film Fitur Internasional Terbaik di Academy Awards tahun 2022.Film ini menceritakan tentang mantan rapper bernama Anas yang bekerja di pusat budaya di lingkungan kelas pekerja di Casablanca. Didorong oleh guru baru mereka, murid-muridnya mencoba membebaskan diri dari beban tradisi pembatasan tertentu untuk menghidupkan hasrat mereka dan mengekspresikan diri mereka melalui musik hip-hop.Sementara Aline adalah sebuah film penggambaran fiksi dari kehidupan Céline Dion. Film ini dibintangi Lemercier sebagai "Aline Dieu". Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 2021, dan ditayangkan perdana di Kanada pada November 2021.