Ant-Man Disebut Bisa Bunuh Thanos, Ini Kata Paul Rudd

Karakter Paul Rudd dalam MCU, Ant-Man, sedang ramai dibicarakan oleh penggemar Marvel. Muncul teori menyebutkan Ant-Man seharusnya bisa membunuh villain utama dalam film Avengers: Endgame, Thanos.Menurut penggemar Marvel, Ant-Man bisa memanjat Thanos hingga membunuhnya. Mengenai teori ini, Paul Rudd pun angkat bicara."Saya tahu apa yang kalian bicarakan, cara untuk membunuh Thanos. Beberapa orang menganggap itu sebagai peluang yang terlewatkan," ungkap Paul Rudd dilansir dari ET."Saya kira kalian hanya perlu melihat apa yang terjadi berikutnya," cetus sang aktor mengisyaratkan kiprah Ant-Man selanjutnya.Paul Rudd juga tidak dapat memastikan apakah Ant-Man bisa membunuh villain terbaru dalam MCU, Kang the Conqueror, atau tidak dengan cara yang beredar di kalangan penggemar Marvel tersebut."Saya tak tahu apakah kamu bisa mengalahkan Kang dengan cara itu, Kang cukup tangguh, dan saya harus menganggap bahwa semua bagian dirinya sangatlah kuat," kata Paul Rudd.Trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania memang sudah mengkonfirmasi kehadiran villain terbaru yang akan dihadapi MCU selanjutnya, Kang the Conqueror.Dalam trailer, Kang muncul sebagai orang yang menawarkan bantuan kepada keluarga Ant-Man yang terjebak dalam Quantum Realm.Ant-Man and the Wasp: Quantumania merupakan film ketiga Ant-Man setelah film pertamanya pada 2015 dan Ant-Man and The Wasp tiga tahun kemudain.Film ini dijadwalkan tayang pada 17 Februari 2023 dan menjadi film pertama fase kelima MCU.