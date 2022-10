Jelang Penayangan Perdana Film One Piece: Red di AS, Kru Topi Jerami 'Bajak' New York Times Square

The One Piece is real! We witnessed the #OnePiece Times Square takeover in New York tonight! Did this really happen?? ????‍??????#OPFilmRedNYCC #NYCC #OnePieceFilmRed pic.twitter.com/1fYsPah62v — Toei Animation (@ToeiAnimation) October 9, 2022

Tayang perdana 4 November

Uta disuarakan oleh AmaLee dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Ado

Monkey D. Luffy disuarakan oleh Colleen Clinkenbeard Carroll

Gordon disuarakan oleh Jim Foronda

Shanks disuarakan oleh Brandon Potter

Koby disuarakan oleh Micah Solusod

Bartolomeo disuarakan oleh Tyson Rinehart

Usopp disuarakan oleh Sonny Strait

Nami disuarakan oleh Luci Christian

Hukum disuarakan oleh Matt Mercer

Sanji disuarakan oleh Eric Vale

Chopper disuarakan oleh Brina Palencia

Roronoa Zoro disuarakan oleh Christopher R. Sabat

Brook disuarakan oleh Ian Sinclair

Robin disuarakan oleh Stephanie Young

Brulee disuarakan oleh Rachel Robinson

Oven disuarakan oleh Jason Marnocha.

(RUL)