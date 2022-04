Keren! Joko Anwar Sutradarai Film Hollywood

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sutradara Joko Anwar akan menggarap film Hollywood pertamanya berjudul Fritzchen.Dikutip melalui Deadline, film Fritzchen yang sedang dalam tahap pengembangan oleh Village Roadshow, adalah sebuah adaptasi dari cerita pendek karya penulis Charles Beaumont.Charles Beaumont adalah seorang penulis cerita fiksi-spekulatif yang dikenal sebagai penulis untuk beberapa episode di serial TV klasik The Twilight Zone dan film Brain Dead, The Premature Burial serta Queen of Outer Space.Alur cerita film masih belum diketahui, namun cerita pendek Fritzchen yang dirilis oleh Orbit Magazine di tahun 1953 menceritakan tentang pertemuan seorang bocah laki-laki dengan sebuah makhluk tak dikenal di sebuah pantai. Cerita ini mencampurkan unsur sci-fi dan horor, dinilai cocok dengan Joko Anwar yang pernah membesut film Perempuan Tanah Jahanam dan Pengabdi Setan.Sejauh ini selain Joko Anwar, Michael Voyer merangkap sebagai penulis skenario dan David Kopple sebagai produser untuk Entertainment 360.Sebelumnya, sutradara Timo Tjahjanto juga mengumumkan dirinya akan menyutradarai film berbahasa Inggris The Last Train to New York, yang merupakan remake dari film tahun 2016, Train to Busan.