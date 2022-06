Balinale 2022 Hadirkan 63 Film dari 23 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali Internasional Film Festival atau Balinale kembali digelar tahun ini. Balinale ke-15 akan berlangsung mulai 9 hingga 12 Juni 2022.Balinale 2022 tahun ini berlangsung di Cinema XXI, Beachwalk Kuta- Bali. Festival ini menghadirkan beragam film pendek peraih penghargaan, film cerita panjang, dan film dokumenter dari Indonesia maupun penjuru dunia. Program resmi festival mencakup 63 film cerita panjang dan pendek yang mewakili 26 negara.Balinale menghadirkan juri-juri dengan kompetensi yang tak diragukan lagi. Mereka bertugas menentukan pilihan terbaik untuk film-film cerita panjang, film pendek, maupun dokumenter.Para juri Balinale 2022 yakni, Robert Chappell (Sinematografer, Sutradara), Ismail Basbeth (Produser, Sutradara & Penulis), IGP Wiranegara (Sutradara), Kelli Swazey (Penulis, Sutradara), dan Robin Gurney (Produser)."Balinale akan menjadi tuan rumah bagi para pembuat film pemenang penghargaan yang menghadirkan karya mereka. Serta menyambut para profesional industri perfilman terkemuka, industri hiburan dan kreatif," bunyi siaran pers Balinale.Persembahan menarik di program Balinale 2022 adalah Making Waves: Navigators of Hong Kong Cinema. Program khusus sinema Hong Kong merayakan ulang tahun ke-25 Hong Kong SAR yang menampilkan enam film Hong Kong baru maupun film-film klasik yang sudah direstrorasi.Berikut film yang berkompetisi di Balinale 2022:1. Lamafa (Kujirabito), Sutradara: Bon Ishikawa (Jepang)2. Bucolic (Bukolika), Sutradara: Karol Palka (Polandia)3. My Childhood, My Country - 20 Years in Afghanistan, Sutradara: Phil Grabsky, Shoaib Sharifi (Inggris)4. Mentawai - Souls of the Forest, Sutradara: Joo Peter (Jerman)1. The Coffin Painter, Sutradara: Da Fei (Cina)2. Inside a Funeral Hall, Sutradara: Ho-hyun Lee (Korea)3. Solo on Iceburgs, Sutradara: Rouhollah Sedighi (Iran)4. Preman, Sutradara: Randolf Zaini (Indonesia)1. Young and the Reckless, Sutradara: Johnny Agnew (Selandia Baru)2. Dusk Till Dawn (Da Boca da Noite Barra do Dia), Sutradara: Tiago Delácio (Brasil)3. The 13th Note, Sutradara: Karim Khorsheed (Amerika Serikat)4. A Letter To My Wife, Sutradara: Muhamad Ardan Arrazaq (Indonesia)5. Homebound, Sutradara: Ismail Fahmi Lubis (Indonesia)1. The Recess, Sutradara: Navid Nikkhah Azad (Spanyol)2. Ruthless, Sutradara: Matthew McGuigan (Inggris)3. The Miniaturist of Junagadh, Sutradara: Kaushal Oza (India)4. Why Is It So Warm on Christmas?, Sutradara: Choi Woo Gene (Korea)5. Murder Tongue, Sutradara: Ali Sohail Jaura (Pakistan)6. Tris, Sutradara: Djenar Maesa Ayu (Indonesia)