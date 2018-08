Paramount Pictures Rilis Foto Pertama Sosok Dora di Dunia Nyata

: Proyek film Dora The Explorer versi live-action dari Paramount Pictures telah memulai tahap produksi di Gold Coast, Australia. Foto pertama dari lokasi syuting baru saja dirilis dan menampilkan aktris Isabela Moner sebagai Dora remaja.Dalam foto ini, tampak Isabela, yang kini berusia 17 tahun, tersenyum dalam kostum khas Dora dari kartun aslinya. Baju santai pink, celana pendek jingga, kaos kaki kuning, serta tas punggung ungu. Dalam versi kartun, Dora berusia 7 tahun.Isabela adalah aktris Peru-AS kelahiran 10 Juli 2001. Sebelumnya, dia telah bermain dalam sejumlah film dan serial, seperti Transformers: The Last Knight (2017) sebagai Izabella anak yatim piatu yang bersahabat dengan robot. Di AS, dia dikenal lewat serial 100 Things to Do Before High School (2014-2016).Dalam film Dora, menurut laporan Screen Rant, Isabela beradu akting dengan aktor pendatang baru Micke Moreno, yang memerankan tokoh Diego sepupu Dora. Adriana Barraza, aktris Meksiko peraih nomine Oscars lewat Babel (2006), berperan sebagai Abuelita Valerie nenek Dora. Lalu ada Temuera Morrison sebagai Powell dan Eugenio Derbez sebagai Alejandro.Film Dora versi live-action ini mengikuti Dora sebagai remaja yang hampir sepanjang hidupnya menghabiskan waktu menjelajah hutan bersama orang tua. Pengalaman ini ternyata belum cukup untuk menyiapkan Dora menghadapi petualangan baru yang penuh bahaya, yaitu SMA.Dengan cepat, Dora memimpin sebuah grup berisi Boots si monyet, Diego sepupunya, serta beberapa remaja untuk menempuh petualangan menyelamatkan kedua orang tua dan memecahkan misteri di balik peradaban Inca yang hilang.Film ini digarap sutradara James Bobin (Alice Through the Looking Glass) dan penulis naskah Nicholas Stoller (Storks). Produksi dilakukan studio milik Michael Bay, Platinum Dunes dengan produser Andrew Form dan Brad Fuller.Dora the Explorer dijadwalkan rilis pada awal Agustus 2019.(DEV)