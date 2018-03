Robert Downey Jr. Umumkan Para Pemain The Voyage of Doctor Dolittle

Aktor Robert Downey Jr. telah mengungkap daftar aktor pengisi suara yang akan bergabung dengannya dalam film The Voyage of Doctor Dollitle garapan Stephen Gaghan. Film petualangan fantasi ini diadaptasi dari buku cerita kedua tentang Doctor Dolittle karya Hugh Lofting.Lewat media sosial Twitter di akun @RobertDowneyJr, Robert membagi diagram relasi tokoh Dollitle dengan 12 tokoh hewan yang disertai foto-foto para aktor. Ada Rami Malek (gorila), Emma Thompson (beo), Ralph Fiennes (harimau), Octavia Spencer (bebek), Kumail Nanjani (burung unta), Selena Gomez (jerapah).Lalu ada Craig Robinson (tikus), Carmen Ejogo (singa betina), Tom Holland (anjing), Marion Cotillard (serigala), John Cena (beruang kutub), serta Frances de la Tour yang akan mengisi suara makhluk bernama Ginko-Who-Soars.Sebelumnya, seperti dikabarkan Deadline dan Variety, sudah ada empat aktor yang bergabung untuk peran tokoh manusia. Ada Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, dan aktor anak-anak Harry Collett. Collett akan berperan sebagai asisten Dolittle bernama Tommy Stubbins. Salah satu film Collett sebelumnya adalah Dunkirk (2017). Dia berperan sebagai bocah di pinggir rel saat kereta para tentara penyintas sampai ke pemukiman.The Voyage of Doctor Dollitle adalah buku kedua dari 13 seri buku cerita Dolittle karya Hugh Lofting, yang diterbitkan dalam kurun 1920 hingga 1952. Buku-buku ini berkisah tentang seorang ilmuwan yang suatu hari sadar bahwa dia bisa bicara dengan hewan.Kisahnya telah diadaptasi ke beberapa film, serial animasi, drama radio, pertunjukan musikal, dan buku audio. Film cerita panjang adaptasi pertama adalah Dr. Dolittle (1998) yang dibintangi Eddie Murphy. Film ini dilanjutkan dengan empat sekuel hingga 2009.Film The Voyage of Doctor Dollitle diproduksi oleh Universal Pictures dan Roth Films. Susan Downey, istri Robert, menjadi produser bersama Jeff Kirschenbaum dan Joe Roth. Stephen Gaghan, penulis skenario peraih Piala Oscar lewat film Traffic (2000), menjadi sutradara dan ikut menulis skenario adaptasi.The Voyage of Doctor Dollitle dijadwalkan rilis pada April 2019.(ELG)