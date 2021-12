Sinopsis Drakor Shadow Beauty

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea (Drakor) Shadow Beauty menarik perhatian publik, hingga viral di media sosial. Potongan gambar terbaru dari episode terakhir pun telah dipublikasikan, terlihat momen intens Shim Dal Gi, Bomin, Lee Nagyung, dan Hongseok.Dilansir dari Soompi, Drakor ini diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama, Shadow Beauty. Drama tersebut menceritakan kisah siswa sekolah menengah bernama Goo Ae Jin (diperankan oleh Shim Dal Gi), yang merupakan penyendiri yang diintimidasi di sekolah.Namun, dia menjalani kehidupan ganda online sebagai influencer populer bernama Genie. Dia terkenal karena penampilannya yang sempurna (diperankan oleh Lee Nagyung fromis_9).Bomin Golden Child membintangi drama sebagai ketua kelas Kim Ho In, yang berada di kelas yang sama dengan Goo Ae Jin. Sedangkan Hongseok PENTAGON berperan sebagai idola Lee Jin Sung, yang merupakan satu-satunya temannya di sekolah saat ia masih menjadi trainee.Pada potongan gambar terbaru, nampak Goo Ae Jin, Kim Ho In, Sun Mi Jin (juga diperankan oleh Lee Nagyung), dan Lee Jin Sung di festival sekolah SMA Sang Shil. Pada episode sebelumnya, menunjukkan konfrontasi yang intens antara Goo Ae Jin dan Sun Mi Jin.Untuk menggunakan akun media sosial Genie yang mirip dengannya, Sun Mi Jin terus menekan Goo Ae Jin. Dia mengancam akan mengungkapkan pesan video yang dikirim Lee Jin Sung kepada Genie.Namun, sebagian besar karakter kecuali Goo Ae Jin dan Kim Ho In tidak tahu tentang sifat bermuka dua Sun Mi Jin. Akan tetapi, kebanyakan karakter (kecuali Koo Ae Jin dan Kim Ho In) tidak tahu bahwa Seon Mi Jin sebenarnya adalah Genie sendiri.Hubungan dekat yang tiba-tiba antara Seon Mi Jin dan Yang Ha Neul (Heo Jeong Hee) juga menarik rasa penasaran pemirsa. Episode itu juga menunjukkan Lee Jin Sung kembali ke kampus sekolah setelah debutnya yang sukses sebagai idola.Potongan gambar yang baru dirilis memperlihatkan momen intens di depan antara Goo Ae Jin, Kim Ho In, Sun Mi Jin, dan Lee Jin Sung. Goo Ae Jin tampak bertekad saat dia berdiri di depan mikrofon.Kim Ho In, yang telah menjadi mitra dan teman Goo Ae Jin setelah mengetahui rahasianya, menunjukkan dukungan dan perhatian.Di sisi lain, Sun Mi Jin memasang ekspresi wajah gugup karena takut dirinya yang sebenarnya terungkap. Lee Jin Sung digambarkan dengan ekspresi wajah yang sentimental dan matanya terpaku pada salah satu karakter.