Penyebab Gary Ross Tak Sutradarai Sekuel The Hunger Games

Sutradara film The Hunger Games, Gary Ross menengok ke belakang kiprahnya selama masih terlibat dalam produksi film pertama waralaba itu.Dalam wawancara bersama The Hollywood Reporter, merayakan 10 tahun rilis film adaptasi The Hunger Games, Ross menjelaskan asal usul dirinya mengetahui tentang novel itu."Aku mendengar tentang buku itu dari anak-anakku. Mereka terpaku saat membacanya, jadi aku tahu. Agenku bilang kalau adaptasi filmnya akan dibuat, jadi pada suatu malam aku mulai baca jam 10 dan menyelesaikannya tanpa henti. Lalu aku menelepon (agen) esok harinya, dan bilang bahwa aku tertarik." ucap Ross.Saat proses casting, Ross sudah memiliki bayangan siapa saja aktor dan aktris yang cocok memerankan karakter Katniss Everdeen, Peeta Mellark dan lainnya. Namun, pada akhirnya dia menemukan calon pemain film saat sesi membaca yang luar biasa."Sejujurnya, aku tahu siapa yang aku inginkan sebelum audisi, tapi karena ini adalah waralaba besar, pihak studio ingin semua orang ikut membaca. Sangat menyenangkan, Jennifer lebih baik dari yang aku kira, Josh sempurna dan aku baru tahu kalau Liam bukan orang Amerika saat aku mengobrol dengannya setelah sesi membaca selesai. Mereka semua hebat. Ini adalah hal yang mudah ditentukan bagiku." katanya.Diketahui, Ross hanya menyutradai film pertama waralaba The Hunger Games saja, ketika ditanya mengenai hal itu, Ross menjawab bahwa dirinya yang memiliki dua pekerjaan tidak mendapatkan waktu yang banyak."Ya, itu merupakan keputusan yang sulit. Kebanyakan orang tidak sadar kalu aku punya dua pekerjaan, aku menulis dan menyutradarai, dan kau melakukan satu hal terlebih dahulu dari yang lain. Tidak ada waktu cukup untuk mengerjakan keduanya dalam waktu tiga setengah bulan di antara film-film, jadi aku pindah. Aku dapat membuat Free State of Jones, tidak banyak ditonton orang tapi menjadi salah satu karya paling aku suka, jadi semua baik-baik saja." Lanjut Ross.Debut film The Hunger Games berhasil meraup keuntungan sebesar USD 155 juta dan juga melejitkan karier Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson dan Liam Hemsworth. Selain The Hunger Games, Gary Ross juga pernah menyutradarai film Ocean's Eight dan Seabiscuit yang mendapat nominasi film terbaik di Academy Awards.