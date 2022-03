Nicolas Cage Ingin Perankan Karakter Ini di Sekuel The Batman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Hollywood, Nicolas Cage yang sempat memenangkan piala Oscars untuk film Leaving Las Vegas mengungkapkan keinginan dirinya untuk beradu akting dengan Robert Pattinson di film Batman selanjutnya.Dalam acara South by Southwest (SXSW), Cage memberitahu reporter kalau dirinya tertarik ikut waralaba DC itu."Kita punya film baru dengan Robert Pattinson sebagai Batman, aku tidak sabar menontonnya. Aku belum tonton, tapi aku pikir dia akan hebat memerankannya." ujar Cage.Cage yang sedang mempromosikan proyek film selanjutnya, The Unbearable Weight Of Massive Talent, membeberkan karakter yang akan dia perankan jika dirinya masuk ke semesta Batman."Penjahat yang diperankan oleh Vincent Price di serial tahun 1960-an, Egghead. Aku pikir aku ingin jadi Egghead. Aku bisa membuat karakter itu jadi menyeramkan, dan aku punya konsep untuk Egghead. Jadi beritahu orang-orang di Warner Bros., aku ingin Egghead." pungkasnya.Dilansir Variety, sutradara Matt Reeves dan cast The Batman menunjukkan ketertarikan mereka soal sekuel film. Dalam gala premiere film di Inggris, Reeves sebut kalau film The Batman dibuat tanpa berfokus tentang film lanjutannya."Kau tidak membuat nomor satu seperti ada nomor dua, kau harus membuat nomor satu seolah-olah kau sedang berayun untuk pagar dan itu harus menjadi cerita yang berdiri dan hidup dengan sendirinya. Tetapi, aku percaya dengan apa yang kita lakukan dan semangat untuk menceritkan kisah lainnya." kata Reeves.Selain The Batman, dua serial spin-off akan dirilis di layanan streaming HBO Max, yaitu serial dengan latar tempat di Arkham Asylum dan serial The Penguin yang dibintangi oleh Colin Farrell.The Batman menceritakan kisah sang miliuner Bruce Wayne alias Batman yang memecahkan misteri-misteri penjahat The Riddler yang mengacaukan kota Gotham. Saat ini film The Batman laris di bioskop-bioskop dengan mendekati angka USD 500 miliar.