Tayang 17 Februari, Berikut Sinopsis Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Sinopsis Ant-Man and The Wasp: Quantumania





Jakarta: Film Ant-Man 3 atau Ant-Man and The Wasp : Quantumania sudah dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 17 Februari 2023.Trailer terbarunya yang baru saja dirilis pada Selasa, 11 Januari 2023 menjadi pembuka fase 5 dari Marvel Cinematic Universe, film yang penuh petualangan ini menampilkan penjahat paling kuat di MCU hingga saat ini yaitu Kang The Conqueror.Jika mengacu pada trailer terbaru, sebagian besar cerita akan terjadi di Quantum Realm. Scott, Cassie, Hope, dan kedua orang tua Hope semuanya terlempar ke sana akibat sebuah kesalahan. Dari Quantumania, ada banyak adegan yang membuat cerita Ant-Man and the Wasp: Quantumania menarik untuk diikuti dari awal sampai akhir, termasuk berbagai tempat di Quantum Realm.Mengutip IMDb, di balik layar ada nama Peyton Red yang menjadi sutradara. Ceritanya disusun Jack Kirby, lalu screenplay ditangani Jonathan Majors. Keseluruhan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania dapat disaksikan dalam durasi 2 jam 5 menit.Pasca kejadian Civil War, Scott Lang (Paul Rudd) kembali bergulat dengan konsekuensi pilihannya sebagai superhero sekaligus sebagai seorang ayah. Saat dia berusaha berjuang untuk menyeimbangkan kembali kehidupannya dirumah dengan tanggung jawabnya sebagai Ant-Man, dia berhadapan dengan Hope van Dyne (Evangeline Lilly) dan Dr.Hank Pym (Michael Douglas) yang mendesaknya dengan misi baru.Scott kemudian harus belajar bekerjasama dengan Hope dan bertarung bersama dengan Wasp untuk mengungkap sebuah rahasia besar dari masa lalu.Bersama-sama, dengan orang tua Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) dan Hank Pym, dan putri Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), keluarga ini menemukan diri mereka menjelajahi Quantum Realm, berinteraksi dengan makhluk baru yang unik dan memulai petualangan yang akan mendorong mereka melampaui batas pikiran mereka.