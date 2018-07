Rano Karno Pastikan Sekuel Si Doel The Movie

Sutradara sekaligus pemeran utama Si Doel, Rano Karno, memastikan bahwa dirinya akan meneruskan apa yang telah diceritakan pada Si Doel The Movie. Rano bahkan memastikan kelanjutan film Si Doel akan didukung oleh pemeran-pemeran baru sebagai wujud regenerasi.Pada Si Doel The Movie, diketahui bahwa Si Doel sudah menikah dengan Sarah (Cornelia Agatha). Namun pernikahan itu tidak semulus yang dibayangkan. Sosok Zaenab ikut mewarnai kisruh rumah tangga Doel dan Sarah."Mudah-mudahan (film ini) berlanjut).""Ini sebuah awal dari kelanjutan panjang. Saya siapkan dua anak untuk melanjutkan Doel. Saya besok akan survei lokasi," ujar Rano setelah Gala Premier Si Doel The Movie di Pathe Tuschinski, Amsterdam, Belanda, pada Senin, 23 Juli 2018.Salah satu bintang muda yang disiapkan Rano untuk meneruskan film ini adalah Muhammad Fahreyza Anugrah Efrianda alias Rey Bong. Rano berpendapat Rey Bong cukup spesial sebagai aktor muda karena tidak semata pandai berakting, tetapi punya kepedulian untuk menggali sosok Doel lebih dalam, termasuk melalui literatur Si Doel Anak Betawi yang ditulis Aman Datuk Madjoindo.Rano belum memastikan kapan sekuel Si Doel The Movie akan dibuat.Si Doel The Movie mulai tayang serentak di bioskop-bioskop Indonesia pada 2018. Film ini kembali diperankan para pemeran asli Si Doel dan lokasi syuting film 80 persen dilakukan di Belanda.(ASA)