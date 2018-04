Guillermo Del Toro Punya Label Sendiri dari Fox Searchlight

Prestasi film sci-fi fantasi The Shape of Water di Academy Awards berbuah ikatan yang lebih erat antara sang penulis-sutradara dengan pihak studio. Guillermo Del Toro dikabarkan telah meneken kesepakatan dengan Fox Searchlight untuk proyek-proyek film berikutnya dalam jangka panjang.Menurut laporan Deadline, Fox Searchlight (anak perusahaan Fox Entertainment Group) lewat Stephen Gilula dan Nancy Utley punya hak atas setiap proyek film non-animasi yang akan ditulis, diproduksi, dan sesekali diarahkan del Toro. Stephen dan Nancy adalah pihak yang membeli proyek The Shape of Water dari del Toro saat proposal diajukan.Selain itu, del Toro akan mendapat label sendiri untuk mengembangkan berbagai proyek film beraliran horor, sci-fi, dan fantasi. Pendanaan, pemasaran, dan distribusi semua proyek film akan dilakukan oleh Fox Searchlight Pictures.Del Toro, dalam pernyataan resmi, mengaku bahwa dia telah lama menanti lingkungan yang memberi dia keleluasaan dalam proyek film, mulai dari produksi hingga distribusi film-film dengan genre inovatif dan cerdas."Lewat Fox Searchlight, aku telah menemukan rumah yang nyata bagi produksi live action. Ini adalah kerja sama berdasarkan kerja keras, pemahaman satu sama lain, dan di atas itu semua, keyakinan. Setelah pengalaman luar biasa dengan Fox Searchlight lewat The Shape of Water, aku terhormat punya kesempatan untuk melanjutkan hubungan ini," kata Del Toro, dikutip dari Deadline."Selama The Shape of Water, kami telah mengamati langsung kerja Guillermo sebagai sutradara, penulis, dan produser – seorang kreator. Kami percaya padanya dan visi untuk label Searchlight yang baru, dan kami bersemangat untuk memulai perjalanan ini bersamanya," kata Utley dan Gilula.Sejauh ini, The Shape of Water telah meraih 80-an penghargaan, termasuk empat Piala Oscar untuk film terbaik, sutradara terbaik, desain produksi terbaik, serta musik terbaik. Del Toro sendiri telah memboyong 80-an piala dari 60-an ajang penghargaan berbeda lewat film-filmnya yang kebanyakan fantasi.Menurut laporan AV Club, film pertama yang akan dirilis dalam label baru Fox Searchlight yaitu Antlers garapan sutradara Scott Coopers. Proyek ini telah dimulai sejak tahun lalu dan Del Toro akan menjadi produser.(ELG)