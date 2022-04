Liam Neeson Ingin Kembali ke Star Wars dengan Syarat Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Waralaba Star Wars saat ini sedang banyak mengeluarkan proyek-proyek terbaru untuk memperluas semesta fiksinya. Dengan kemunculan layanan streaming Disney+, Star Wars akan semakin mudah untuk menuturkan cerita dan memperluas jangkuan Star Wars agar dapat dinikmati para penonton di seluruh penjuru dunia.Banyak aktor dan aktris dan tertarik untuk terjun ke waralaba itu, salah satunya Liam Neeson yang membenarkan rumor tentang keinginan dirinya untuk kembali membintangi proyek Star Wars terbaru menjadi karakter Jedi Master Qui-Gon Jinn.Namun, Neeson memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dirinya bersedia kembali, yaitu jika proyek Star Wars yang melibatkan dirinya adalah film, bukan serial TV."Oh, aku pikir ya. Jika itu adalah sebuah proyek film. Ya, aku agak angkuh jika masuk ke TV, jujur saja. Aku lebih suka layar lebar." ucap aktor itu kepada ComicBook.Kesempatan untuk dibuat film Qui-Gon Jinn sayangnya kecil, karena sekarang Star Wars mengalihkan perhatian mereka ke media TV setelah perilisan film The Rise of Skywalker di tahun 2019. Beberapa serial TV yang saat ini telah dirilis atau dalam tahap pengerjaan oleh Disney+ yaitu The Book of Boba Fett, Andor, The Mandalorian dan Ahsoka.Ternyata Neeson masih mengenang karakter Qui-Gon yang dimainkannya di film Star Wars Episode I: The Phantom Menace. Dia menyebut pengalaman syuting film itu sebagai hal yang menakjubkan."Qui-Gon, aku tak percaya sudah 24 tahun semenjak kami membuat The Phantom Menace, aku benar-benar tidak percaya waktu berjalan begitu saja. Itu adalah pengalaman luar biasa, syuting film tersebut London." ucap Neeson.