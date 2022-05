Pedro Pascal Senang Bisa Main di Serial The Mandalorian dan The Last of Us

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Aktor kelahiran Chili mengucapkan rasa bersyukur bisa bermain di dua serial TV yang paling sering diperbincangkan selama beberapa tahun kebelakang ini.Hal ini diungkapkan Pascal dalam acara Star Wars Celebration yang diselenggarakan di Anaheim, California. Pascal ditemani bersama dengan rekan-rekan dan kreator The Mandalorian, Dave Filoni dan Jon Favreau.Melansir Collider, Pascal mengakui sudah nyaman bermain di serial The Mandalorian dan The Last of Us. Namun, Pascal tidak yakin jika dirinya bisa ikut proyek diluar itu."Aku pikir aku tidak bisa menangani peran ketiga, jujur saja. Aku sangat bahagia menjadi bagian dari dua pengalaman ini," kata bintang Narcos tersebut.Menurutnya, salah satu faktor dia bisa menikmati proses produksi adalah karena sosok Filoni dan Favreau yang sangat mencintai serial-serial itu."Aku pikir, cinta yang dimiliki Jon Favreau dan Dave Filoni untuk cerita-cerita ini adalah mengapa pengalaman itu indah untuk dialami," tuturnya.Di acara Star Wars Celebration, ditampilkan preview untuk The Mandalorian Season 3, yang direncanakan akan rilis di Disney+ pada Februari 2023.