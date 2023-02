Berikut daftar lengkap pemenang BAFTA Awards 2023.





British Academy Film Awards yang diselenggarakan British Academy of Film and Television Arts ( BAFTA ) telah digelar di Royal Festival Hall di London, Inggris, pada Minggu, 19 Februari 2023. Film perang berjudul All Quiet on the Western Front mendominasi dengan membawa pulang tujuh piala.Film Jerman tersebut dinobatkan sebagai film terbaik dalam BAFTA tahun ini. Selain itu, film ini juga memenangkan nominasi Best Director untuk Edward Berger dan Best Adapted Screenplay."Kami diberkati dengan begitu banyak nominasi dan memenangkan ini sungguh luar biasa," ucap sang produser, Malte Grunert, kala menerima piala di atas panggung.All Quiet on the Western FrontEdward Berger - All Quiet on the Western FrontCate Blanchett - TárAustin Butler, ElvisKerry Condon - The Banshees of InisherinBarry Keoghan - The Banshees of InisherinThe Banshees of Inisherin - Martin McdonaghAll Quiet On The Western Front - Edward Berger, Lesley Paterson, Ian StokellThe Banshees of InisherinGuilermo Del Toro's PinocchioNavalnyAll Quiet on the Western Front - James FriendEverything Everywhere All At Once - Paul RogersBabylon - Florencia Martin, Anthony CarlinoEmma MackeyAftersun - Charlotte Wells (Writer/Director)Elvis - Nikki Barrettt, Denise ChamiaElvis - Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston, Shane ThomasElvis - Catherine MartinAvatar: The Way Of Water - Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri, Eric SaindonAll Quiet On The Western Front - Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus StemlerAll Quiet on the Western Front - Volker BertelmannThe Boy, The Mole, The Fox And The Horse - Peter Baynton, Charlie Mackesy, Cara Speller, Hannah MinghellaAn Irish Goodbye - Tom Berkeley, Ross WhiteAll Quiet On The Western Front