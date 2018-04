Proyek Baru Steven Spielberg Adaptasi Novel Stephen King

Sutradara Steven Spielberg akan berkolaborasi dengan Stephen King untuk proyek terbaru. Dua seniman ikonik ini akan bekerjasama mengerjakan proyek sinema untuk novel fantasi karya Stephen King dan penulis cerita horor Peter Straub, The Talisman yang dirilis resmi pada 1984.Dalam sesi wawancara bersama Entertainment Weekly, sutradara film Ready Player One itu mengungkapkan telah memiliki hak paten membawa cerita ke layar lebar sejak 1982.Spielberg merasa dalam waktu dekat proyek kolaborasi The Talisman akan menjadi yang termahal."Aku memiliki buku itu sejak 1982 dan berharap bisa mengerjakannya dalam film dua tahun ke depan. Aku tidak berkomitmen sebagai sutradara untuk proyek ini, aku hanya mengatakan ini adalah sesuatu yang aku ingin lihat di layar bioskop selama 35 tahun terakhir," kata Spielberg dilansir dari Digital Spy.Niat Spielberg untuk mengadaptasi buku ke dalam film sudah direncanakan sejak awal olehnya.The Talisman bercerita tentang seorang remaja berusia 12 tahun bernama Jack Sawyer yang memulai petualangannya di jantung Amerika dan alam semesta untuk menemukan jimat yang dapat menyembuhkan ibunya yang dalam kondisi sekarat.Spielberg saat ini tengah disibukkan syuting seri kelima Indiana Jones yang merupakan layar terakhir bagi Harrison Ford memerankan tokoh Dr Henry Jones Jr.(ELG)