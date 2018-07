Perayaan Budaya Betawi dalam Gala Premier Si Doel The Movie

Area XXI Epicentrum Kuningan Jakarta tampak riuh dengan kerumunan penonton. Rombongan tim produksi Karnos Film bersama Falcon Pictures bekerjasama menggelar perayaan budaya Betawi sekaligus gala premier film Si Doel The Movie."Undangan kami berhasil, kami bikin pasar bukan premier," ungkap Rano Karno selaku aktor sekaligus sutradara Si Doel The Movie di halaman XXI Epicentrum Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018.Suasana Perayaan Betawi di XXI Epicentrum Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Dalam selebrasi ini, pengunjung menikmati sajian kuliner khas Betawi seperti dodol dan kerak telor. Pengunjung dapat menikmati ragam kuliner tradisional secara gratis."Perayaan budaya. Dua hari dua malam kita bisa makan gratis di sini," kata Frederica, produser Falcon Pictures.Suasana Perayaan Betawi di XXI Epicentrum Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Rombongan aktor hadir ke atas panggung Perayaan Betawi diantar menggunakan oplet Si Doel sekitar pukul 19.00 WIB. Acara ini dibuka dengan tari-tarian khas Betawi dan marching band.Selebrasi sekaligus gala premier Si Doel The Movie digelar selama dua hari pada 28-29 Juli 2018 di XXI Epicentrum Jakarta. Untuk hari kedua akan dihadirkan Lantun Orchestra dan Lantun Abang None.(ELG)