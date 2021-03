Eksplorasi Budaya Asia Tenggara dalam Film Animasi Terbaru, Disney Gandeng Seniman Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Asia Tenggara telah menjadi pasar potensial untuk distribusi film-film Hollywood. Rumah produksi Walt Disney Animation Studios dalam film terbaru berjudul Raya and the Last Dragon, mengangkat ragam budaya Asia Tenggara ke dalam kisah.Film yang melibatkan Kelly Marie Tran sebagai pengisi suara Raya, dan Awkwafina sebagai naga legendaris Sisu, itu juga melibatkan beberapa seniman Indonesia sebagai konsultan proyek ini.Seniman Indonesia yang terlibat dalam film ini adalah Griselda Sastrawinata sebagai visual development artist, Dewa Berata dan Emiko Susilo sebagai konsultan budaya."Kami ingin memastikan bahwa ketika penonton menyaksikan film ini, mereka dapat turut merasakan kekayaan alam dan budaya Asia Tenggara yang indah. Meskipun Kumandra adalah dunia fantasi yang fiktif, kami merancang Kumandra agar tetap dinamis dan menggambarkan kehidupan sehari-hari yang begitu dekat dengan masyarakat di Asia Tenggara. Kami ingin memberi penghormatan kepada budaya yang menginspirasi cerita dan dunia Kumandra ini," kata sang sutradara Carlos Lopez Estrada, dalam keterangan pers.Film ini juga melibatkan Via Vallen, Raisa, dan Niki Zefanya sebagai pengisi soundtrack. Film Raya and the Last Dragon tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai 3 Maret 2021.(ASA)