11 Tahun Dilarang di Malaysia, Film Dukun akan Tayang di Yogyakarta

Dukun, film horor debut sutradara Dain Said asal Malaysia, sempat dilarang beredar sejak 2007 sebelum akhirnya mendapat lampu hijau pada 2018. Setelah ditayangkan terbatas di bioskop sejumlah negara Asia Tenggara pada Agustus lalu, Dukun akan ditayangkan lagi di Yogyakarta dalam Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2018.Film berdurasi 95 menit ini masuk ke program penayangan non-kompetisi Asian Perspective bersama film-film lain dari Asia dan Australia. Komite JAFF belum merilis jadwal atau jumlah sesi penayangan. JAFF 2018 akan digelar di Yogyakarta selama sepekan pada 27 November hingga 4 Desember."Ini adalah film pertama (Dain Said) yang sempat dilarang selama 11 tahun. Dia syuting 2006, dilarang di Malaysia, enggak bisa rilis. Tahun ini, filmnya bisa rilis. Jadi kami buru-buru minta dan diperbolehkan oleh Astro Shaw, yang merilisnya di Malaysia," kata Direktur Program JAFF Ismail Basbeth dalam jumpa pers di Jakarta kemarin Selasa.Dukun adalah film pertama arahan sutradara Dain Said, sebelum dia mengerjakan Bunohan (2012) serta Interchange (2016) yang turut diperankan Nicholas Saputra, Prisia Nasution, Chew Kin Wah, dan Bront Palarae.Kisahnya mengikuti Karim (Faizal Hussein), seorang pengacara yang mencari anaknya yang hilang. Dia membuat perjanjian dengan Diana Dahlan (Umie Aida), wanita dukun dan mantan penyanyi yang menjadi tersangka pembunuhan politisi. Tanpa diduga, Karim membongkar kisah yang lebih gelap.Menurut laporan Malay Mail dan New Strait Times, Dukun diinspirasi oleh kasus sensasional dan mengerikan yang melibatkan Mona Fandey, penyanyi pop yang kemudian menjadi dukun. Pada 1993, Mona terbukti di pengadilan telah membunuh politisi Mazlan Idris. Mona dihukum gantung pada 2001.(ASA)