Chris Rock Jadikan Tamparan Will Smith Bahan Lawakan

Jakarta: Chris Rock akhirnya buka suara usai ditampar oleh Will Smith di panggung Oscar 2022 beberapa hari yang lalu.Chris yang tampil di sebuah acara The Wilbur, di Boston, Amerika Serikat, pada Rabu, 30 Maret 2022 sempat menyinggung soal tamparan Will Smith di wajahnya."Bagaimana akhir pekanmu? Saya tidak punya banyak kalimat tentang apa yang terjadi (Oscar 2022). Jadi jika kalian datang untuk mendengar itu, saya memiliki pertunjukkan penuh yang saya tulis sebelum akhir pekan kemarin," ujar Chris Rock, dilansir dari Page Six, Kamis, 31 Maret 2022.Chris menambahkan, dirinya masih mencerna momen di Oscar. Namun ia berujar insiden tersebut akan dijadikan sebagai bahan lawakan yang sangat lucu."Saya masih mencerna tentang apa yang terjadi. Jadi, mungkin pada beberapa kesempatan saya akan membahas soal itu. Dan itu akan menjadi serius dan lucu," lanjutnya.Baca: Ditampar Will Smith, Chris Rock Ogah Bawa ke Jalur Hukum Sebelumnya, komedian Chris Rock ditampar Will Smith sesaat setelah dirinya membuat lelucon yang menyinggung istri Will Smith, Jada Smith."Jada, aku mencintaimu. G.I Jane 2, tidak sabar untuk melihatnya!" seloroh Chris.Chris meledek Jada Pinkett Smith yang dianggap cocok membintangi film sekuel G.I Jane karena kepalanya yang botak. Jada sendiri diketahui telah berjuang melawan penyakit alopecia tahun lalu, hingga harus mencukur habis rambutnya.Ucapan Chris memicu emosi Will Smith. Ia naik ke panggung dan langsung menampar Chris Rock.