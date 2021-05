12 Komika Terlibat dalam Proyek Terbaru Wakrop DKI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial animasi Warkop DKI Kartun: The Series telah tayang sejak 10 Mei 2021 di Disney+ Hotstar. Uniknya, ada kolaborasi dengan Raditya Dika untuk mempersembahkan program spesial bertajuk Stand Up Comedy Warkop.Program tersebut merupakan video dengan berbagai konten menarik yang terinspirasi dari kisah dan karakter Warkop DKI. Stand up komedi ini dapat ditonton setiap hari Senin dan Jumat mulai 17 Mei 2021 melalui kanal YouTube Raditya Dika.Program stand up comedy ini menggandeng sebanyak 12 komika Indonesia. Juga menghadirkan penampilan spesial dari salah satu anggota Warkop DKI, Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro Warkop.Showcase stand up komedi ini menampilkan aksi jenaka dari para komika yang juga ditantang untuk menyisipkan judul-judul unik dari Warkop DKI Kartun: The Series. Berlatar belakang tirai biru dan ditemani standing microphone.Para komika akan tampil selama empat hingga lima menit untuk unjuk gigi kreasi materi mereka. Program khusus Stand Up Comedy Warkop ini pun dibagi dalam empat episode, dengan setiap episodenya menampilkan tiga komika yang dipandu oleh Raditya Dika sebagai host.Ke-12 komika terbaik Indonesia menampilkan kreasi materi komedi mereka. Bahkan, pada opening night Stand Up Comedy Warkop dihadiri Pandu Winoto, Tulus, dan Ridwan Remin.Selanjutnya, showcase stand up komedi akan lanjut tayang pada 21 dan 24 Mei. Rangkaian program kemudian akan diakhiri dengan closing night pada 28 Mei 2021 yang dihadiri komika unggul lainnya, yakni Egi Hauw, Rais, Levi, Boah, Nopek, Alif Rivelino, Arif Brata, Ical, dan Rio.Warkop DKI Kartun: The Series sendiri merupakan kisah komedi nan jenaka dari trio komedian legendaris Indonesia, yakni Dono, Kasino, dan Indro. Tayangan tersebut hadir menyapa para penggemar dalam format baru.Serial animasi pertama dari Warkop DKI ini mengangkat kisah Trio Warkop yang kembali beraksi sebagai petugas CHIIPS (Cara Hebat Ikut-ikutan Penyelesaian Masalah Sosial). Setiap hari, mereka harus menyelesaikan permasalahan yang muncul demi melindungi kota dari ancaman para penjahat seperti Donobot, Profesor Culas, dan Mas Brutal.Serial animasi yang tayang dalam 13 episode ini mengangkat judul-judul unik dengan genre petualangan komedi cerdik nan jenaka. Sejumlah episode telah tayang, yang menghadirkan karakter-karakter ikonik dari film Warkop DKI, seperti Komandan dan Minati.(ASA)