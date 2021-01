Armie Hammer Batal Main Film Jennifer Lopez karena Tersandung Skandal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Hollywood, Armie Hammer, diduga terlibat dalam skandal seks yang viral di media sosial. Hal tersebut membuatnya batal main film bareng Jennifer Lopez.Padahal, nama Hammer sedang berada di puncak kariernya. Ia membintangi film Netflix berjudul Rebecca, serta dikabarkan bakal memerankan film sekuel Call Me by Your Name dan akan tampil di serial produksi Paramount Plus TV (The Offer).Kini, namanya tercoreng. Awalnya terungkap DM (Direct Message) salah satu aktor dengan seorang wanita. Isi DM itu pun tersebar luas di media sosial, hingga nama Armie Hammer menjadi trending topic.Pada tangkapan layar pesan tersebut, si pria menunjukkan fantasi seksual yang hendak menjadi seorang kanibal. Bahkan, ia berniat meminum darah perempuan yang saat itu tengah berkirim pesan dengannya.Lantaran namanya terseret skandal seks itu, Armie Hammer buka suara. Ia segera menyangkal dirinya terlibat dalam skandal itu."Saya tidak akan menanggapi klaim tidak masuk akal ini, tetapi karena serangan daring yang ganas dan palsu terhadap saya, saya tidak bisa meninggalkan anak saya selama empat bulan untuk syuting film di Republik Dominika," tutur Hammer, dikutip dari Variety.Armie Hammer pun batal membintangi film Shotgun Wedding yang juga dibintangi oleh Jennifer Lopez. Di sisi lain, pihak produksi film juga mengonfirmasi batalnya Hammer memerankan film tersebut.Hammer dinyatakan mundur dari proyek film terbaru Jennifer Lopez. Lantaran demikian, tim produksi masih mencari aktor pengganti Hammer.(ELG)